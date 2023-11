Zeljković: Lille je odlično moštvo, ki ima tudi svoje slabosti

Nogometaši Olimpije z nestrpnostjo pričakujejo zadnji domači evropski obračun v iztekajočem se koledarskem letu. Nasprotnik zmajev v 5. krogu Konferenčne lige pa je ugledni francoski predstavnik Lille, ki v Stožice prihaja v vlogi (izrazitega) favorita. Na prvem medsebojnem obračunu so bili prepričljivo boljši Francozi (2:0), v ljubljanskem taboru pa si želijo boljše igre in posledično pozitivnega rezultata, ki bi zadovoljil apetite navijačev. Neposredni prenos dvoboja na Kanalu A in VOYO v četrtek od 18.25 naprej.

Strateg zeleno-belih Zoran Zeljković verjame, da so njegovi varovanci zmožni prikazati veliko boljšo igro kot na prvem medsebojnem dvoboju. "Za to tekmo se pripravljamo kot na vsako drugo. Zelo dobro se zavedamo, kako zahteven nasprotnik nas čaka, a po drugi strani nimamo kaj za izgubiti," uvodoma pravi 43-letni nogometni strokovnjak, ki je, odkar je zasedel mesto glavnega trenerja aktualnega slovenskega državnega in pokalnega prvaka, prerodil moštvo iz Stožic. icon-expand Trener nogometašev Olimpije Zoran Zeljković (levo) upa, da bodo navijači zeleno-belih čim bolj napolnili stoženske tribune. FOTO: Luka Kotnik Nogometaši Lilla, ki v skupini A Konferenčne lige, v kateri se poleg Olimpije nahajata še Slovan iz Bratislave in ferski Klaksvik, zasedajo vodilni položaj z osmimi točkami, bodo v tekmo krenili morda malce podcenjevalno, kar bi lahko bila voda na mlin zmajev. "Ne bi se strinjal s tem. Vsako moštvo ima svoj način priprave na tekmo. Ne verjamem, da nas bodo podcenjevali. Vemo pa, da premorejo ogromno posamične kakovosti, a imajo po drugi strani tako kot vsa druga moštva svoje slabosti, za katere upam, da nam jih bo uspelo izkoristiti," optimistično razmišlja Zeljković, ki si je ogledal in tudi analiziral prvi medsebojni obračun teh dveh tekmecev, ko še sam ni bil na klopi Olimpije. "Nekaj stvari, predvsem taktičnih, bo zagotovo drugačnih kot na prvi medsebojni tekmi. Zdaj se bolje branimo, toda morali si bomo upati več tudi v napadu. Ko bomo torej imeli žogo v svoji posesti, bomo stremeli k podaji oziroma potezi več, če bomo želeli tekmo dobiti," pravi nekdanji trener Kopra, ki bo lahko računal bolj ali manj na vse razpoložljive moči. icon-expand Olimpija je na zadnji evropski tekmi pred reprezentančnim premorom nadigrala ferski Klaksvik (2:0), v četrtek pa jo čaaka bistveno močnejši tekmec - francoski Lille. FOTO: Aljoša Kravanja "Trenutno zdravstveno stanje igralcev je na zadovoljivi ravni. Nekateri sicer imajo določene težave, toda tisti, ki bodo dobili priložnost za igro, bodo morali prikazati svojo najboljšo igro. Verjamem v svoje fante, da bodo v danem trenutku dali svoj maksimum." V zmajevem taboru upajo, da bi bile lahko stoženske tribune tokrat veliko bolj zasedene kot na predhodnih evropskih obračunih s Klaksvikom in bratislavskim Slovanom."Srčno upam, da se bo jutri zbralo čim več naših navijačev. Menim, da smo si z nekaj dobrimi rezultati v zadnjem obdobju večjo podporo s tribun tudi zaslužili. Če k temu dodamo še ugledno ime nasprotnika, ni boljšega vabila za prihod v Stožice," se pomembnosti podpore s tribun zaveda strateg zeleno-belih. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke