Zeljković: Naš cilj je, da smo prvi!

Na tiskovni konferenci je besedo imel najprej Igor Barišić, ki se je dotaknil govoric o finančnih težavah in vse skupaj zanikal. Povedal je, da na vidiku ni niti velikih kadrovskih sprememb, v Radomlje je brezplačno odšel Nemanja Gavrić, sicer pa naj bi klub okrepila še dva nova igralca. Skupnega jezika ne najdejo z naslednjimi nogometaši: Rui Pedro, Pascal Estrada, Mustafa Nukić in Marko Mijailović. "Moram razumeti trg in seveda moram razumeti, da je klub vedno na prvem mestu. Želim si okrepitev, ampak si želim tudi, kot sem že večkrat povedal, da gledamo dolgoročno. Igralci, ki jih bomo pripeljali, morajo biti res dodana vrednost," pa je besede potrdil trener Zoran Zeljković.

Trener je prepričan, da mora biti dobra ekipa pripravljena na vse tekme, želi pa si, da te krasi napadalna igra. "Hočem, da igramo napadalni nogomet, da mi dominiramo. Po drugi strani pa si želim, da se znamo tudi prilagajati. Imam visoke cilje s to ekipo, igrali bomo različne tekme, dobra ekipa pa mora znati odigrati vse. "

Po prazničnem času se je sicer ekipa Olimpije že zbrala na skupni večerji, toda veliko skupnega časa tako še niso imeli. "Vzdušje v ekipi verjamem, da je dobro. Mislim, da so fantje že komaj čakali, sicer pa se nismo še veliko pogovarjali, ker še ni bilo časa za to. Veseli me, da so program, ki so ga imeli, do potankosti izpolnili. Čaka nas zelo težko delo. Rad pa bi se vrnil še na zaključek lanskega leta, na tekmo z Bratislavo. Še enkrat lahko rečem, da sem zelo ponosen na to, kako smo odigrali to tekmo. Slovenski klubi so že velikokrat premagali favorita, toda ne na takšen način. Zares smo igrali tako, kot si trener lahko le želi. Po drugi strani pa se zavedam, da je vse to za nami. Na temu zagotovo ne bomo spali."