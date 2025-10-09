Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Zeljković novi trener Kopra: Povsod je lepo, a doma je najlepše

Koper, 09. 10. 2025 13.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Zoran Zeljković je postal novi glavni trener slovenskega nogometnega prvoligaša Kopra, s katerim je sklenil dogovor do konca naslednje sezone. 45-letnik je kanarčke vodil že med letoma 2021 in 2023, nato pa za dobre pol leta sedel na klop Olimpije.

Zoran Zeljković
Zoran Zeljković FOTO: Luka Kotnik

"Koper je že nekaj časa moj novi dom. Povsod je lepo, a doma je najlepše. Mislim, da dobro poznam ekipo, vem, česa je sposobna. Ne bo lahko, ampak cilj, uvrstitev v evropske kvalifikacije, se mi zdi realen in dosegljiv," je za spletno stran Kopra povedal Zoran Zeljković.

Na koprski klopi je zapolnil vrzel, potem ko so se v Kopru razšli z ljubljanskim nogometnim strokovnjakom Slavišo Stojanovićem. Koper je po 11 krogih s 17 točkami na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Prva je celjska zasedba z 31 točkami, sledita ji Maribor z 20 in Bravo z 18.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet koper Zoran Zeljković
Naslednji članek

Požar v vili zvezdnika: Viniciusu v kleti zagorela savna

Naslednji članek

Računica je jasna: Če želimo na SP, se moramo iz Prištine vrniti z zmago

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286