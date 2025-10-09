Zeljković novi trener Kopra: Povsod je lepo, a doma je najlepše

"Koper je že nekaj časa moj novi dom. Povsod je lepo, a doma je najlepše. Mislim, da dobro poznam ekipo, vem, česa je sposobna. Ne bo lahko, ampak cilj, uvrstitev v evropske kvalifikacije, se mi zdi realen in dosegljiv," je za spletno stran Kopra povedal Zoran Zeljković.

Na koprski klopi je zapolnil vrzel, potem ko so se v Kopru razšli z ljubljanskim nogometnim strokovnjakom Slavišo Stojanovićem. Koper je po 11 krogih s 17 točkami na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Prva je celjska zasedba z 31 točkami, sledita ji Maribor z 20 in Bravo z 18.