Zeljković po petih zmagah na sedmih tekmah: Lahko bi jih bilo sedem

Zoran Zeljković je po peti zmagi na sedmih tekmah, odkar je prevzel vodenje Olimpije, povedal: "Težko prigarana, ampak mislim, da zaslužena. Nismo se predali do zadnje minute in bili za to nagrajeni. Odločilni goli v izdihljajih predstavljajo značaj ekipe, ki vztraja vse do konca. Vedno in povsod. Na vsakem treningu, na vsaki tekmi igramo od prve do zadnje minute. Vsako tekmo hočemo končati tako, kot je treba. Verjamem, da bo to postala naša rutina. Zaenkrat fantje delajo točno to, kar si želim. Imamo dovolj energije. Moramo pa biti realni. Čaka nas še veliko dela, vendar sem optimist, saj vidim trud in željo."

Ne le, da so Ljubljančani skočili na drugo mesto ligaške razpredelnice, z zmago so proslavili tudi 35. obletnico obstoja njihove navijaške skupine Green Dragons, ki so po zaslugi zadetka Elšnika od predsednika kluba Adama Deliusa prejeli 100 litrov piva.