Zeljković po zmagi nad vodilnim Celjem: Smo na pravi poti

Ljubljanska Olimpija je serijo slabih tekem prekinila s še kako pomembno zmago proti vodilnemu klubu v slovenski nogometni prvi ligi Celju. Čeprav je bila zmaga vse prej kot prepričljiva, je trener ljubljanskega moštva Zoran Zeljković prepričan, da je njegovo moštvo na pravi poti.

Po visokem porazu proti Klaksviku ter remijema brez zadetkov proti Aluminiju in Brinju Grosuplju (slednjo tekmo, ki je bila pokalne narave, so Ljubljančani sicer dobili po enajstmetrovkah), je Olimpija naposled le vknjižila zmago. Resda je bila ta minimalna, a proti nasprotniku, ki je do te tekme v ligi doživel le en poraz, vodilnemu Celju.

"Vpisali smo zelo pomembne tri točke. Zadovoljen sem z odzivom igralcev. Pred tekmo smo imeli na treningu sestanek z navijači in od nas so zahtevali več energije. Imeli so prav. Resnica je ponavadi nekje vmes. Vemo, da zmoremo bolje in smo na pravi poti. To je dejstvo. Se pa moraš po drugi strani zavedati, na kakšen način si zmagal. Če bomo v prihodnje želeli konstantno zmagovati, se bomo morali izboljšati v mnogih segmentih igre," je po pomembni zmagi dejal Zoran Zeljković.

icon-expand Zoran Zeljković FOTO: Luka Kotnik

Zmaji so Celje premagali tudi zaradi čvrste obrambe, ki ji iz vrat poveljuje mladi vratar Denis Pintol, in je že tretjič zapored v ligi ohranila mrežo nedotaknjeno."To je osnova. Če so temelji dobri, potem je lažje graditi. Vedno govorim, da obramba prinaša lovorike, napad pa zmage. Čaka nas še veliko dela, a smo na pravi poti," je o obrambnem segmentu igre po tekmi s Celjem povedal ljubljanski strateg, ki je bil izredno zadovoljen tudi z glasno podporo s tribun: "Na takšnih zahtevnih gostujočih tekmah je odlično zmagati predvsem zaradi samozavesti. Ob tem nam vsak navijač veliko pomeni. V Celje nas je prišlo spodbujat veliko ljudi in to vsem v klubu zares veliko pomeni. Srčno upam, da nas bodo prišli naši navijači podpret tudi v četrtek proti Klaksviku." Olimpijo že v četrtek čaka naslednja zahtevna tekma, in sicer obračun četrtega kroga skupinskega dela Konferenčne lige, na katerem se bodo Zmaji v domačih Stožicah Klaksviku poskusili maščevati za visok poraz izpred dveh tednov.