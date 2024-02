Zeljković pogreša Ruia Pedra, a pravi: Zdaj ni več izgovorov

Nogometaši Olimpije so pripravljalno obdobje sklenili s porazom proti avstrijskemu Wolfsbergerju (0:1). Na šestih prijateljskih obračunih so dvakrat zmagali, enkrat remizirali in trikrat izgubili. V Stožicah pozimi za spremembo ni bilo večjih kadrovskih rošad, so pa ostali brez prvega strelca Ruia Pedra, ki ne želi podaljšati pogodbe. "Imamo dovolj širine, ekipa potrebuje stabilnost in čas," pravi trener Zoran Zeljković, ki se dobro zaveda, da prostora za zdrse v drugem delu prvenstva ne bo.

OGLAS

Olimpija je na generalki pred drugim delom sezone na Kodeljevem minimalno izgubila z avstrijskim prvoligašem. FOTO: NK Olimpija Ljubljana icon-expand

Pred Olimpijo je v drugem delu sezone jasen cilj: lov za vodilnim Celjem, ki ima 17 krogov pred koncem zajetnih deset točk prednosti. Za nameček so se v knežjem mestu znova močno krepili, medtem ko je na zimski tržnici v Ljubljani (vsaj za zdaj) zelo mirno. Antonio Marin iz zagrebškega Dinama je bil na papirju sicer velika okrepitev, a Zorana Zeljkovića še ni povsem prepričal – na sobotni generalki je vstopil šele v drugem polčasu. Drugi prišlek Gal Lubej Fink ima vlogo drugega vratarja za Denisom Pintolom. Trener Ljubljančanov, ki je na klop sedel sredi oktobra lani, kot največjo razliko v primerjavi s prvim delom sezone izpostavlja dejstvo, da je imel v pripravljalnem obdobju končno dovolj časa za vpeljavo svojih idej. "V tem delu bo ekipa igrala na način, kot si sam želim. Ko sem prevzel ekipo, ni bilo dovolj časa za uigravanje, zdaj pa izgovorov ni več."

Rui Pedro? Klub je vedno na prvem mestu Aktualni prvaki bodo Celjane lovili brez svojega najboljšega strelca v jesenskem delu sezone. Rui Pedro je na 19 tekmah prve lige dosegel 10 zadetkov in tri asistence, a ker se mu pogodba izteče konec sezone, nove pa ne želi podpisati, do konca prvenstva ne bo več igral. "Kot trener si tega zagotovo nisem želel. Je naš najboljši strelec in eden od naših najboljših igralcev. Na žalost ni z nami, ampak v nogometu je tako, da je klub vedno na prvem mestu. Klubu nimam česa zameriti. Jasno smo postavili pravila, on pa je izbral to pot, za katero bo moral nositi odgovornost. V življenju se moraš znati odzvati. Prepričan sem, da imamo dovolj širine," je kljub temu optimističen nekdanji trener Kopra.

Rui Pedro je v prvem delu sezone na 33 tekmah dosegel 12 golov, od tega deset v 19 prvenstvenih nastopih. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Zaključke bo dalo prvenstvo Njegovi varovanci so v pripravah, katerih glavni del so preživeli v Turčiji, ugnali hrvaški Jarun (8:0) in madžarski Debrecen (4:0). Z Novim Pazarjem so remizirali (2:2), izgubili pa z Ludogorcem (0:3), Banikom iz Ostrave (2:3) in nazadnje še z Wolfsbergerjem (0:1). "Zaključkov ne dajem rad, ker jih pokaže prvenstvo. Velikokrat sem doživel, da sem v pripravah zmagal vse tekme, potem pa prvenstvo ni bilo dobro. Čas bo pokazal, kaj in kako smo delali. Srčno upam, da smo nekatere stvari nadgradili. Zavedamo se, da bomo morali biti na vsaki tekmi stoodstotni," uspešnosti pripravljalnega obdobja ne želi ocenjevati Zeljković.

Na stranskem tiru sta poleg Pedra še Mustafa Nukić in Pascal Estrada, ki bo kariero bojda nadaljeval v Avstriji. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Manko napadalca evidenten, a Zeljković pravi, da je širine dovolj Zimski prestopni rok se bo v Sloveniji zaključil 15. februarja, do takrat pa bodo v zmajevem gnezdu vneto iskali rešitev na mestu napadalca. Admir Bristrić in Pedro Lucas sta v prvem delu sezone na 46 nastopih kombinirano zmogla vsega pet golov. Podobna usoda kot Ruia Pedra je doletela tudi ljubljenca navijačev Mustafo Nukića. Zeljković kljub temu pravi: "Imamo dovolj širine. Ne želim si veliko sprememb, kajti ekipa potrebuje stabilnost in čas. Če se ne motim, je poleti prišlo 13 novih igralcev. Sedaj se fantje bolje poznajo in so bolj uigrani. Verjamem v ta kader. Morda se bomo okrepili še z enim igralcem, ampak to bo morala biti prava okrepitev. Če ne, raje ne pripeljemo nikogar."

Zmaji bodo do konca prestopnega roka skušali okrepiti napad, a iščejo predvsem kvaliteto, ne širine, poudarja Zeljković. FOTO: 24ur.com icon-expand

Za uvod proti ekipam z dna lestvice Lani je Olimpija drugi del sezone začela z večnim derbijem v Mariboru, letos je njen spored na papirju veliko ugodnejši. Po sobotnem obračunu z Rogaško jo čakajo Radomlje, Domžale in Aluminij. Štiri ekipe, ki trenutno zasedajo dno prvoligaške razpredelnice. Bi lahko ugodnejši razpored poskrbel za pozitiven niz zmag, dvig samozavesti in vzdušje v klubu ter posledično bolj napet zaključek prvenstva? "Ne razmišljamo o štirih zmagah. Razmišljamo samo o sobotni tekmi in Rogaški. Šli bomo iz tekme v tekmo. Ponavljam, na žalost nismo odvisni zgolj od sebe. Zelo pomembno je, da bomo osredotočeni na svojo pot. Tokrat smo na žalost izgubili, ampak verjamem, da bomo od tega nekaj odnesli in prvenstvo začeli, kot je treba," je po sobotni tekmi na Kodeljevem zaključil Zeljković.