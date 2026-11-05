Zeljković s prebujenim Celjem nad ranjeni Sturm

Za tekmo v Merkur Areni je prodanih več kot 12.000 vstopnic. Stadion, ki sprejme približno 16.000 gledalcev, se bo ob 21. uri v večini postavil na stran domačih, toda tudi celjska klop bo imela za seboj precej glasov. Pričakujejo okoli 600 navijačev slovenskih prvakov. Za celjske razmere je to množična odprava in pomembna podpora moštvu, ki se mu po zahtevnih tednih spet sestavlja igra.

"Po informacijah bo naših navijačev kar veliko, kar nas veseli. Na zadnjih dveh tekmah smo res čutili to podporo in verjamem, da smo z njimi močnejši," nam je pred obračunom povedal trener Zoran Zeljković.

Na igrišču je njegovo moštvo pomembno potrditev dobilo z dobro predstavo in točko po zaostanku z 0:2 proti Salzburgu, medtem ko so Celjani proti Nafti pokazali dominantno igro, ki jih je krasila v zadnjih sezonah in smo jo v zadnjem obdobju nekoliko pogrešali.

"Nočem preveč razmišljati za nazaj. Dobro se zavedam, kako pomembne so točke, in čaka nas zelo težko srečanje. Me pa kot trenerja veseli, da se dvigujemo. Verjamem v to ekipo in upam, da bo vedno bolje," je odgovoril Zeljković v Gradcu, ko smo ga vprašali, ali se ob boljših predstavah tudi sam bolje počuti v vlogi celjskega trenerja.