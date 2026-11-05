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Nogomet

Zeljković s prebujenim Celjem nad ranjeni Sturm

Gradec, 05. 11. 2026 13.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant Jan Lukač
Zoran Zeljković

Celje se pobira, Sturm krpa vrzeli zaradi poškodb, na tribunah pa se obeta okoli 600 celjskih navijačev. Pred nocojšnjim evropskim obračunom v Gradcu je dovolj razlogov, da Zoran Zeljković razmišlja o prvi zmagi v ligaškem delu Lige Evropa. V pogovoru na prizorišču poudarja pogum, medtem ko domači trener svojo priložnost vidi v intenzivnosti.

Za tekmo v Merkur Areni je prodanih več kot 12.000 vstopnic. Stadion, ki sprejme približno 16.000 gledalcev, se bo ob 21. uri v večini postavil na stran domačih, toda tudi celjska klop bo imela za seboj precej glasov. Pričakujejo okoli 600 navijačev slovenskih prvakov. Za celjske razmere je to množična odprava in pomembna podpora moštvu, ki se mu po zahtevnih tednih spet sestavlja igra.

"Po informacijah bo naših navijačev kar veliko, kar nas veseli. Na zadnjih dveh tekmah smo res čutili to podporo in verjamem, da smo z njimi močnejši," nam je pred obračunom povedal trener Zoran Zeljković.

Na igrišču je njegovo moštvo pomembno potrditev dobilo z dobro predstavo in točko po zaostanku z 0:2 proti Salzburgu, medtem ko so Celjani proti Nafti pokazali dominantno igro, ki jih je krasila v zadnjih sezonah in smo jo v zadnjem obdobju nekoliko pogrešali.

"Nočem preveč razmišljati za nazaj. Dobro se zavedam, kako pomembne so točke, in čaka nas zelo težko srečanje. Me pa kot trenerja veseli, da se dvigujemo. Verjamem v to ekipo in upam, da bo vedno bolje," je odgovoril Zeljković v Gradcu, ko smo ga vprašali, ali se ob boljših predstavah tudi sam bolje počuti v vlogi celjskega trenerja.

Zoran Zeljković
Zoran Zeljković
FOTO: NK Celje

Tokrat bo nasproti stal tekmec s precej drugačnimi skrbmi. V graškem taboru in med avstrijskimi novinarji, ki podrobneje spremljajo Sturm, so pred tekmo pomembna tema poškodbe. Te so močno zožile izbiro trenerja Fabia Ingolitscha. Kako resne so težave, pove tudi to, da je klub po poškodbi prvega vratarja posegel na trg in pripeljal Čeha Adama Stejskala. Med pomembnimi odsotnimi je tudi gruzijski ustvarjalec igre Otar Kiteishvili.

Po napovedih iz domačega tabora za Celje še ne morejo računati na vrnitve poškodovanih. Že v nedeljo jih čaka Salzburg, zato mora Ingolitsch z omejenim kadrom razmišljati tudi o razporejanju moči med dvema zahtevnima večeroma.

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A domača evropska bilanca Sturma razkriva tudi drugo plat. Na dosedanjih dveh tekmah ligaškega dela v Gradcu še ni prejel zadetka. Rennes se je vrnil domov z remijem brez golov, veliki Marseille s porazom z 0:1. Moštvo, ki je nato remiziralo z Riedom in Wolfsbergerjem ter vmes izpadlo iz pokala proti Austrii Lustenau, je torej na tem igrišču že ustavilo precej zveneči imeni.

"Dobro vemo, da so zelo fizična ekipa. Vsak avt imajo zelo dolg in na to se dobro pripravljamo," pred dvobojem opozarja trener Zeljković.

Tudi domači trener dobro ve, kje želi preizkusiti Celjane. Priznava jim tehnično kakovost in dobro pozicijsko igro, svojo prednost pa išče v ritmu ter intenzivnosti, ki ju po njegovem v slovenskem prvenstvu niso tako vajeni.

Eden ključnih domačih igralcev je Jon Gorenc Stanković. "Da si tako dolgo v tujini, moraš imeti veliko kakovosti. Zelo kakovosten igralec, po mojem mnenju eden ključnih. Zame je tudi najbolj nevaren ob prekinitvah, zato mu bomo namenili veliko pozornosti," je o kapetanu Sturma povedal Zeljković.

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Odgovor Celja bo moral segati tudi proti drugim vratom. "Zopet bo ključno, da si bomo upali igrati, da bomo igrali na drugačen način, kot jim odgovarja," poudarja. "Igrali bomo svojo igro in samo tako lahko pridemo do treh točk," je sklenil celjski trener.

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