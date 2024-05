Zeljković se je odzval na predčasno prekinitev sodelovanja z Olimpijo

"Ob slovesu od moje, naše in vaše Olimpije bi se želel zahvaliti vsem navijačem, na čelu z Green Dragonsi, za neverjetno in neomajno podporo v dobrih ter slabih trenutkih. Izredno hvaležen sem ekipi – vsem igralcem in vsakemu posebej, za maksimalen trud na vsaki tekmi in treningu ter popolno predanost skupnim ciljem v vseh trenutkih našega sodelovanja. Brez podpore sodelavcev v strokovnem štabu je vlogo trenerja pri klubu s takšnim renomejem in družbenim vplivom, praktično nemogoče opravljati, zato bi se za vso opravljeno delo želel zahvaliti tudi njim," je na Instagramu zapisal Zoran Zeljković in se dotaknil tudi očitkov vodstva ljubljanskega kluba, ki ga je odstavilo: "V športu mora vsakdo nositi svoj del odgovornosti. Trenerski štab jo je že."