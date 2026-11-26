Zoran Zeljković je madžarski nogomet dodobra spoznal že v času igralske kariere, ko je med letoma 2011 in 2013 nosil dres Pecsa. Dobrih 13 let pozneje se je na Madžarsko vrnil v trenerski vlogi in s ciljem, da s Celjem prekriža načrte najuspešnejšemu madžarskemu nogometnemu klubu. Da grofe čaka vse prej kot enostavna naloga, je jasno že ob pogledu na lestvico Evropske lige. Ferencvaros je dobil vse štiri dosedanje obračune, ob tem dosegel 11 zadetkov in prejel vsega tri. Premagal je škotski Celtic, češko Viktorio Plzen, portugalski Torreense, nazadnje pa je na slovitem San Siru z 2:0 ugnal še sedemkratnega evropskega prvaka Milan.

A če je bilo v sredo na novinarski konferenci v tukajšnji Groupama Areni mogoče kaj hitro začutiti, je bilo to, da se Celjani v madžarsko prestolnico niso prišli zgolj predstavit. "Če pogledate lestvico, lahko vidite, da je Ferencvaros ena najboljših ekip v tem tekmovanju. Ima veliko kakovosti, tega se zavedamo. Toda verjamem tudi v svojo ekipo in osredotočeni bomo predvsem nase," je pred številnimi slovenskimi in madžarskimi novinarji poudaril Zeljković.

Gyr pokazal, da je madžarski velikan vendarle ranljiv

Kako zahtevnega nasprotnika imajo pred seboj Celjani, priča tudi podatek, da Ferencvaros pred sobotnim prvenstvenim porazom proti Gyru (1:3) na kar 22 zaporednih tekmah v vseh tekmovanjih ni okusil grenkobe poraza. Obenem je bila prekinjena serija šestih zaporednih zmag. A Ferencvaros v domačem prvenstvu vendarle ne deluje tako prepričljivo kot na evropskem prizorišču. Na to nas je v sredo v Budimpešti opozoril tudi nekdanji celjski golgeter in zdajšnji član madžarskega Ujpesta Aljoša Matko. Slovenski reprezentant meni, da Ferencvaros v prvenstvu in Evropi deluje kot dve različni ekipi. "V ligi se malo mučijo," nam je zaupal slovenski reprezentant.

Podobnega razmišljanja je tudi Zeljković, ki si je ogledal zadnji prvenstveni obračun madžarskih prvakov, vendar opozarja, da bi bilo zmotno pričakovati podoben scenarij tudi na evropskem prizorišču. "Evropska liga je drugačno tekmovanje in vem, da nas čaka povsem drugačna tekma. Videl sem, kako so prejeli prvi zadetek, nato močno pritiskali, veliko tvegali in v izdihljajih tekme prejeli še enega. Takšen je nogomet," je poudaril.

Zoran Zeljković FOTO: NK Celje

Je pa celjski trener ob tem poskrbel tudi za nekaj pozitivnega smeha med madžarskimi novinarji. Zdajšnji prvi vratar Ferencvarosa, izkušeni madžarski reprezentant Denes Dibusz, je bil namreč nekoč njegov soigralec. "Če se malo pošalim, lahko svojim igralcem pomagam in jim povem, kam naj streljajo. Vaš vratar je moj prijatelj, zelo dobro ga poznam, saj sva skupaj igrala v Pecsu," je nasmejano pripomnil Ljubljančan. Od časov, ko si je z Dibuszem delil slačilnico, se je v madžarskem nogometu marsikaj spremenilo. Napredek tamkajšnjega nogometa spremlja tudi Zeljković, ki pa poudarja, da je imel Ferencvaros posebno mesto na Madžarskem že v času njegove igralske kariere. "Že takrat je bil Ferencvaros najboljši klub v državi, z najbogatejšo zgodovino in verjetno enimi najboljših navijačev. V tem pogledu se ni veliko spremenilo," pravi Ljubljančan na klopi državnih prvakov.

'Ko zmaguješ, je pomembno, da ne letiš'

Celjani so po menjavi trenerja sprva še iskali pravo podobo, a so jo v zadnjih tednih očitno našli. V Budimpešto so pripotovali s petimi zaporednimi zmagami v vseh tekmovanjih, neporaženi pa so že devet tekem. "Zame kot trenerja je zelo pomembno, da takrat, ko izgubljaš, ostaneš miren. Enako je, ko zmaguješ. Kot športnika te lahko zmage in porazi hitro odnesejo v napačno smer. Zelo pomembno je, da ujameš neko stabilnost. Ko zmaguješ, da ne letiš, ko si v slabem trenutku, pa da si optimističen in verjameš, da zmoreš bolje. To je moje življenjsko vodilo in ga rad prenašam tudi na igralce," je pojasnil celjski trener. Prav mirnost je bila po njegovem mnenju eden ključnih dejavnikov pri zadnji prvenstveni zmagi proti Brinju iz Grosupljega. Celjani so se morali za nove tri točke pošteno potruditi, v zahtevnih okoliščinah pa so znova pokazali karakter. Tudi po zaslugi izkušenega Benjamina Verbiča.

Benjamin Verbič in nekdanji celjski kapetan Žan Karničnik. FOTO: Aljoša Kravanja

"Ta ekipa je že velikokrat pokazala, da ima zelo dober karakter. To so dokazovali že pred mojim prihodom. Ko govorimo o Verbiču, je dovolj, da pogledamo njegovo kariero. Takšne stvari zagotovo niso naključne. Na zadnji tekmi smo ne glede na nekatere okoliščine, na katere ne moremo vplivati, ostali mirni in na koncu smo bili za to nagrajeni," dodaja Zeljković.

Celjani lahko Madžarom preprečijo pisanje zgodovine

Čeprav je Ferencvaros konec tedna ostal brez dolgega niza neporaženosti, je v Evropi njegova serija še vedno živa. Madžari na evropskih zelenicah niso izgubili že 12 zaporednih tekem, na katerih so zabeležili deset zmag in dva remija. S tem so izenačili najdaljši evropski niz neporaženosti v zgodovini kluba. Če bodo nocoj proti Celjanom ostali neporaženi, bodo postavili nov klubski rekord. Grofje imajo seveda drugačne načrte. Po uvodnih porazih proti Bayerju iz Leverkusna in Omonii so remizirali s Salzburgom, nato pa v Gradcu proti Sturmu (3:2) vpisali prvo zmago v Evropski ligi. S štirimi osvojenimi točkami ostajajo v igri za napredovanje v izločilne boje.