Olimpija zgodovinsko prvo zmago v Konferenčni ligi lovila z Zeljkovićem

Felix Magath, Miroslav Klose in Gonzalo Garcia so le nekatera (uveljavljena) tuja trenerska imena, ki so v minulih dneh krožila v javnosti, a je po zadnjem zasuku na vročo trenersko ljubljansko klop sedel za zdaj še trener Kopra Zoran Zeljković. Slednji je zadnji dve leti vodil prvoligaša z Obale in z njim v sezoni 2021/22 osvojil pokalno lovoriko, pred tem pa je bil trener Krke. Namesto 43-letnega Zeljkovića bo koprske nogometaše vodil Safet Hadžić, ki je bil doslej v vlogi klubskega svetovalca.