Zeljković: Verjamem, da bomo v prvenstvu uspešno pokazali, kaj smo počeli med pripravami

Zmaji so se na nadaljevanje sezone sicer začeli pripravljati na domačih tleh, kjer so že pred odhodom v Turčijo zaigrali na umetni travi Športnega parka Ilirija in s kar 8:0 premagali hrvaškega drugoligaša NK Jarun. Nato pa so se aktualni slovenski prvaki podali na enajstdnevno bivanje v Turčijo, kjer so v sončnem vremenu odigrali štiri tekme na naravni travnati površini.

Zmaji so najprej s 4:0 premagali madžarski Debrecen. Proti sedemkratnim državnim prvakom Madžarske so v polno merili Diogo Pinto, Admir Bristrić, Raul Florucz in Nemanja Motika, prvič pa je za zeleno-bele zaigral tudi novinec Antonio Marin.

"Dokaj dobro smo igrali celotno srečanje in zasluženo zmagali. Minutažo smo tokrat razporedili 60/30. Zadovoljni smo lahko z vsemi. Vedno je lahko še bolje, a večino stvari, ki smo jih trenirali, smo dokaj dobro izvajali. Najbolj me veseli, da znova nismo prejeli zadetka. Ne ustavljamo se. To je naša filozofija, v to smer želimo iti," je bil z videnim zadovoljen glavni trener Olimpije Zoran Zeljković.

Na drugi tekmi pa so morali slovenski prvaki priznati premoč proti bolgarskemu prvaku Ludogorcu, ki je slavil s 3:0.