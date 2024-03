Zeljković zadovoljen z obiskom, a bi se z navijači vseeno rad pogovoril

Kako so sobotni derbi med Olimpijo in Celjem, ki se je končal brez zmagovalca (1:1), videli v obeh taborih? Z rezultatom so bili zagotovo bolj zadovoljni gostje. Na drugi strani je trener zmajev Zoran Zeljković pohvalil svoje varovance za prikazano, obžaloval pa predvsem neučinkovitost. Podobno toplo-hladen je bil, ko je beseda nanesla na navijače.

OGLAS

V Stožicah se je zbralo zavidljivo število navijačev (okoli sto jih je prišlo iz Celja), ki so pripravili zelo pohvalno vzdušje. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Olimpija je v derbiju vodilnih ekip prve lige nadigrala Celje, bila vseh 90 minut boljša, na koncu pa trepetala celo za točko, do katere je prišla šele v 85. minuti, ko je izenačil Marcel Ratnik. Zmaji so kar trikrat stresli okvir gostujočih vrat in zapravili še kopico drugih lepih priložnosti. Trener Zoran Zeljković je po tekmi ocenil, da je Ljubljančanom za vse tri točke zmanjkalo tudi nekaj sreče. "V večini sem zadovoljen. Veliko smo si priigrali, nisem pa zadovoljen z realizacijo. Če bi Kasa udaril v dolgi kot, bi imel vse odprto. To je tudi stvar kvalitete. Mislim, da smo kontrolirali srečanje in bili boljši nasprotnik," je dodal in spomnil na zlato priložnost iz 90. minute, ko je rezervist Kasa iz neposredne bližine stresel vratnico.

Trener zmajev je že pred tekmo izpostavil, da bi jih remi ohranil v realnem boju za naslov, a po tekmi s točko seveda ni bil zadovoljen. Zmage je zmaje stala napaka Agustina Doffa iz 40. minute, ki se je poigraval pred svojimi vrati, kar je z obilico sreče izkoristil Žan Karničnik. "Če želiš graditi igro, moraš žogo zadržati. Prav zato, ker smo igrali, smo imeli ogromno priložnosti. To je stil nogometa, ki si ga želimo igrati. Napake pa so sestavni del tega," Zeljković svojemu varovancu ni zameril napake. Trener v zmajevem gnezdu je nekaj besed namenil tudi – za ljubljanske razmere – precej solidnemu obisku. Zbralo se je dobrih štiri tisoč navijačev. "Zelo sem zadovoljen, sploh z navijanjem. Verjamem, da so navijači tako kot mi razočarani, ampak videli so, da želimo igrati napadalen nogomet in se ne predajamo. Upam, da bodo gledalci to prepoznali in bodo prihajali v vedno večjem številu."

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com







Vložek, zaradi katerega je bil prvi polčas podaljšan za pet minut. icon-picture-layer-2 1 / 5

Navijači zaustavili nalet zmajev, sledila je kazen na drugi strani Je pa nekdanjega trenerja Kopra vseeno zmotil dogodek iz 30. minute, ko so domači Green Dragons ravno ob pritisku Olimpije – pred tem je okvir vrat z razdalje stresel Peter Agba – z metanjem papirnatih rol za nekaj minut zaustavili srečanje. Prekinitev je dodatno podaljšal vratar Celja Simon Rozman, ki je k četrtemu sodniku odnesel predmet, ki je priletel s tribune za njegovim golom. "Dobro ga poznam. Izkušeno je želel provocirati, ampak to ne opravičuje, da so na igrišče priletele stvari, ki ne sodijo tja. To vedno obsojam. Si pa v prihodnje želim sestanka z našimi navijači, kajti z enim delom nisem bil zadovoljen in to jim bom tudi povedal," je bil do svojih pristašev precej oster Zeljkovič in nato pojasnil: "Bili smo v dobrem naletu, ki smo ga prekinili sami sebi. Verjamem, da je bilo dobronamerno, a v prihodnje bi se rad o tem pogovarjal z njimi."

Nogometaši Celja so lahko po bledi predstavi še kako zadovoljni, da so se domov vrnili s točko. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Popović iskreno priznal, da je bila Olimpija boljša v vseh segmentih Pred Zeljkovićem sta pred novinarje iz gostujočega tabora stopila trener Damir Krznar in kapetan Denis Popović. Oba sta si bila enotna, da igra Celja tokrat preprosto ni bila na želeni ravni, zato sta bila s točko zadovoljna. "Do 85. minute smo imeli stvari v svojih rokah, potem pa nismo uspeli zadržati tega vodstva. Manjkalo nam je več poguma, da bi se postavili višje, ker bi bili potem iz protinapadov bližje golu in bi se manj trošili. Spustili smo se prenizko," je bil realen Krznar. Popović je z enim očesom že pogledoval proti prihodnjemu vikendu, ko bodo pred svojimi navijači pričakali Maribor: "Trener je povedal vse. Danes smo zelo trpeli. Nismo uspeli vzpostaviti naše igre. Olimpija je bila iskreno povedano boljša v vseh segmentih. Lahko bi zadeli za 2:0, a se na koncu ni izšlo. Treba je čestitati Olimpiji za dobro predstavo in se dobro pripraviti na naslednjo tekmo. Čez sedem dni nas čaka nov derbi."

Olimpija – Celje FOTO: Sofascore.com icon-expand

Celjani lukenj v zadnji vrsti Olimpije niso izkoristili Trener, ki je sezono začel na klopi Maribora, je svoje varovance pohvalil za odgovorno predstavo, v kateri napak res ni bilo veliko. Olimpija je do svojih priložnosti prihajala po ekipnih akcijah. Da so ohranili sedem točk naskoka, se lahko Celjani poleg okviru vrat, ki jih je rešil kar trikrat, zahvalijo tudi precej razpoloženemu vratarju Rozmanu. Kaj pa je po mnenju Krznarja zmanjkalo za še kaj več? "Začeli smo dobro, potem pa se je zgodil pritisk na našo zadnjo linijo. Olimpija je postala bolj agresivna. Doffo in Agba sta bila bolj okretna od naših vezistov in sta na sredini pobrala vse žoge. Olimpija je bila dobra na naši polovici. Nam pa ni uspelo izvleči žoge iz gneče. Če bi nam, bi bila Olimpija pod večjim pritiskom." "Olimpija je bila boljša v visokem 'pressingu', nam je manjkala mirnost, da bi povezali igro in na bokih izkoristili Matkotovo in Prutsevo hitrost. Olimpija je imela v zadnji vrsti luknje, kar bi morali izkoristiti. Tudi teren ni bil najboljši, ampak to ni izgovor. Moramo se odpočiti, analizirati in se pripraviti na Maribor. Vse je še vedno v naših rokah," je pred štajerskim derbijem prihodnjo soboto še razmišljal Popović.