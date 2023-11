Zeljković: Nadzirali smo tekmo in bili nagrajeni za vztrajnost

Olimpija je le dočakala zmago v skupinskem delu Konferenčne lige. V 4. krogu skupinskega dela je v Stožicah z 2:0 padel Klaksvik. A tekma je bil za Zmaje vse prej kot lahka, čeprav so od 62. minute dalje igrali z igralcem več. Trener Zoran Zeljković pa kljub zgodovinski prvi zmagi Olimpije v evropskih tekmovanjih ne bo pustil, da zmaga njegove fante ponese previsoko.

"Mislim, da smo zasluženo zmagali. Nadzirali smo tekmo in bili nagrajeni za vztrajnost," je po zmagi proti Klaksviku povedal Zoran Zeljković, ki je pred manj kot mesecem dni prevzel vodenje ljubljanskega moštva.

Po ne najboljšem prvem polčasu so se njegovi varovanci v drugem polčasu le zbrali in ob koncu tekme strli čvrsto obrambo Fercev. "Nekatere stvari smo v drugem polčasu poskusili popraviti. V prvem polčasu smo na trenutke bezljali, potem smo se malo umirili, igrali bolj potrpežljivo, situacije bolje prepoznavali, si ustvarili kar nekaj priložnosti, ampak na igrišču ni lahko, ko je nasprotnik ves čas za žogo, tako da smo vztrajali in bili na koncu nagrajeni," je svoj pogled na tekmo opisal Zeljković.

43-letni Ljubljančan je tokrat v polno zadel z menjavami. V 76. minuti tekme je opravil trojno menjavo in v igro poslal Pedra Lucasa, Davida Sualeheja in Mustafo Nukića. Slednja dva sta kmalu zatem tudi zadela za zmago Zmajev, medtem ko je Lucas odigral ključno vlogo pri drugem zadetku. "Ves čas ponavljam, da imamo široko klop. Iskreno sem Davida že pogrešal, zame gre za odličnega igralca, verjamem, da bomo z njim še boljši, ampak vsak, ki je prišel v igro s klopi, je vnesel neko dodatno energijo. Zdi se mi, da dihamo kot eno in to je zelo pomembno tudi za nadaljevanje prvenstva," je o menjavah povedal trener Olimpije in o morebitnem prostoru za izboljšavo dodal: "Prepoznavanje nekaterih situacij bi lahko bilo boljše, ampak ne glede na vse, sem videl mislim da samo dve situaciji, ki bi jih lahko bolje izpeljali. konec koncev smo že v prvem polčasu, ki je bil razveljavljen, ampak težko si je ustvariti deset priložnosti na polčas. Mislim, da smo bili blizu te številke čez celotno srečanje in nekaj jih moraš izkoristiti. V Evropi te neučinkovitost tudi dostikrat kaznuje, samo poglejmo prejšnjo tekmo, ko smo dobili v bistvu iz štirih priložnosti tri zadetke."

icon-expand Jorge Silva FOTO: Aljoša Kravanja

Eden izmed ključnih dogodkov na tekmi, je bila tudi izključitev Arnija Frederiksberga v 62. minuti tekme. "Ja, zagotovo je bila to olajševalna okoliščina. Ne smemo sedaj 'leteti', premagali smo nasprotnika, ki ga ni lahko premagati, a ga moraš, sploh z igralcem več. Tako da ne bi rad preveč visoko letel, ampak prvo zmago si vedno zapomniš in to je neka dobra popotnica za naprej," je na vprašanje o pomembnosti izključitve nasprotnikovega igralca odgovoril Zeljković, ki se bo sedaj osredotočil na domače prvenstvo: "Ne bo nič lažje, zmatrani smo, v nedeljo pa nas čak že nova zelo težka tekma z Muro. Je pa mogoče iz psihološkega vidika zelo pomembno, ko zmaguješ, je vedno tudi boljša atmosfera, ampak mislim, da imamo še ogromno rezerve."

"Fantom sem že rekel, da sem zadovoljen samo takrat, ko igraš tako dobro, da lahko samo zmagaš. Jaz nisem videl, da bi imel danes nasprotnik kakšno resno priložnost ... Mi pa smo po mojem mnenju ne glede na vse naredili napredek v napadu. Konec koncev smo dali dva gola in po tej poti moramo iti naprej," je o pozitivnem vidiku srečanja še pripomnil nekdanji nogometaš Olimpije, ki je vesel, da se v ljubljanskem klubu poleti niso odločili za razprodajo najboljši igralcev: "Imamo dovolj širine, ampak kar ves čas ponavljam je, da te igralci niso bili v nekem ritmu in, da verjamem, da bo ta ekipa vsak dan boljša. Seveda so finance zelo pomembne in dobro vemo, da mora klub vedno gledati tudi na to, je pa zelo pomembno, da ni bilo neke razprodaje že pred sezono. Vseeno je glavni del ostal in samo tako lahko narediš nekaj v Evropi." "Danes je bila ta podoba, kot si jo želim. Se pravi, da igramo napadalen nogomet, da smo agresivni, da ustvarjamo priložnosti ... Kako daleč smo bomo videli, kajti najtežje v življenju je stvari ponavljati. Mi moramo biti iskreni, v Celju nismo bili takšni, kot smo lahko in po eni zmagi z igralcem več na igrišču ne bi letel previsoko," ostaja po zgodovinski prvi zmagi Olimpije v evropskih tekmovanjih previden Zeljković.

icon-expand Celje - Olimpija FOTO: Luka Kotnik

Kljub evropskemu naboju tekme, so bile Stožice tokrat slabo obiskane, a so tisti, ki so prišli, celo tekmo glasno podpirali svoje Ljubljence: "Nisem pričakoval (da bo stadion bolj pol op. a.), kajti za to smo največji krivci mi. Verjamem, da če bi že na Ferskih otokih zmagali, bi bilo večje število gledalcev. Sem pa zelo zadovoljen z navijanjem, se pravi te, ki so prišli, so nas res glasno podpirali in bili naš 12. igralec." Tekmo je s klopi spremljal tudi Olimpijin kapetan Timi Max Elšnik, ki še ni popolnoma okreval po poškodbi. "Poškodba gre na bolje, ampak nismo hoteli iti v nek rizik. Dvakrat je poskušal trenirati z nami, pa je bilo naslednji dan razboleno, se pravi še slabše, ampak verjamem, da bo za nedeljo v optimalni formi in bo lahko zaigral tudi za reprezentanco," je o kapetanovem stanju povedal Olimpijin glavni trener.

In kaj čaka Zeljkovića in njegove varovance sedaj? "Čaka nas veliko dela, ne smemo 'leteti' do premora. Mislim, da lahko naredimo veliko stvar, lahko pa vse tudi izničimo, tako da rad bi še obdržal fokus do konca jesenskega dela, potem pa imamo približno dva meseca odprto okno, da se spočijemo za nadaljevanje prvenstva," je za konec še povedal zmagoslavni trener.