Zeljkoviću odleglo po koncu niza: Zavedamo se, da lahko in moramo bolje

Olimpija je pred domačimi navijači prekinila več kot mesec dolg niz brez zmage in Koper ugnala s 3:2. Zoran Zeljković je bil vesel treh točk in karakterja, ki so ga med reprezentančnim premorom pokazali njegovi varovanci, a je poudaril, da lahko igrajo še veliko bolje. Čeprav je zaostanek ogromen, boja za naslov prvaka še ni odpisal.

OGLAS

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik





































Timi Max Elšnik proslavlja gol za 1:0 proti Kopru. icon-picture-layer-2 1 / 20

"Pomembna zmaga, pomembne tri točke. Videlo se je, da smo bili nervozni, ker že zelo dolgo nismo zmagali. Z zaključkom nisem zadovoljen, ampak verjamem, da nam bo to dalo samozavest za naprej. Zavedati se moramo, da moramo v določenih trenutkih zaključiti tekmo in odigrati drugače, kot smo odigrali," je črto pod zmago proti svojemu nekdanjemu klubu potegnil Zoran Zeljković. Njegovi varovanci so sredi drugega polčasa vodili že s 3:0, potem pa prejeli dva poceni zadetka, zaradi česar so v zaključku trepetali za svojo prvo zmago po 24. februarju, ko so s 4:0 v gosteh ugnali Aluminij.

"Imeli smo nekaj situacij, ki smo jih dobro izigrali, ampak smo bili v zaključkih nestrpni. Poznalo se je, da je Elšnik utrujen, ker smo na sredini padli. Ampak ne glede na vse, moramo biti boljši ... Vsi smo se zavedali, kako pomembne so te tri točke. Ko toliko časa ne zmagaš, nisi samozavesten. Najbolj pomembno je, da smo zmagali in da se zavedamo, da lahko in moramo bolje," je nadaljeval trener Ljubljančanov.

Zoran Zeljković še vedno ni odmislil boja za naslov prvaka, v katerem za Celjem zaostaja za deset točk. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Zmaji so se v 28. krog podali z 12 točkami zaostanka za vodilnim Celjem. Zeljković pa je poudaril, da kljub temu ni imel težav z motivacijo svojih varovancev: "Fantje so profesionalci in imajo izredno željo, zaradi česar mi je kot trenerju lažje. Ogledali smo si zadnje tekme, lahko bi osvojili tudi devet točk na treh tekmah. Najbolj smo krivi sami. Če se bomo tega zavedali, verjamem, da bomo v nadaljevanju boljši."

Dodatno je zmaje v soboto razveselil razplet tekme v Celju, kjer je Aluminij prišel do točke (2:2). Razlika med vodilnima zdaj znaša deset točk.

Koprčani se lahko po porazu tolažijo, da so v pokalu še vedno v igri za lovoriko, kar pa za zmaje ne velja. Iz pokala so jih v osmini finala izločili prav kanarčki. "Na žalost smo izpadli iz pokala. Teorija, da lahko osvojimo prvenstvo, še obstaja. Veliko je še do konca, veliko točk je še v igri. Mi moramo delati svoje in verjeti, da nas lahko na koncu to nagradi," v taboru zmajev še vedno niso odmislili boja za naslov prvaka. Novost v Stožicah je bila tudi nova travnata zelenica, ki je "debitirala" na torkovi reprezentančni tekmi med Slovenijo in Portugalsko. Zeljković računa, da bo do konca sezone "delala" zanj in njegove varovance: "Malo je bilo mehko zaradi dežja. Trava se še ni prijela tako, kot se mora. Ampak razlika se opazi. Žoga zdaj lepo teče, verjamem, da nam bo igrišče pomagalo, da bomo doma lažje osvajali točke."