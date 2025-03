'Zelo si želimo na svetovno prvenstvo, gledal nas bo Dončić'

David Brekalo se je spomnil zadnje uvrstitve Slovenije na svetovno prvenstvo v Južno Afriko 2010, takrat je bil star 10 let, ko je Zlatko Dedić v dodatnih kvalifikacijah izločil favorizirano Rusijo. 15 let pozneje Slovenci tudi ne bodo favoriti v jesenskih kvalifikacijah za SP 2026, ko bodo tekmeci Kosovo, Švedska in Švica. A to ne pomeni, da izbranci Matjaža Keka niso sposobni poskrbeti za nov velik uspeh. "Selektor gradi to platformo tri, štiri leta. Mislim, da v kadru ne bo veliko sprememb. Vemo, kdo smo in vsi vedo, da smo borbeni. Na EP smo pokazali, da lahko igramo proti največjim ekipam," je za Fifo dejal Brekalo.

Poudaril je, da mu je evropsko prvenstvo pomenilo ogromno, a da mu pač ni bilo všeč, da ni začenjal tekem. "Zato upam, da bo takih priložnosti še več. Naslednje je SP, potem spet EP in želim biti del ekipe, ki se bo kvalificirala in igrala na velikih turnirjih," je povedal in dodal, da bi to veliko pomenilo njemu, družini, nenazadnje pa se s tem vpišeš v zgodovino. "Smo majhna država in ne zgodi se pogosto, da igramo na velikih tekmovanjih."

Priznal je, da v skupini ne bodo favoriti, da bo težko, ampak da poznajo svojo kakovost in zmožnosti. "Vsi moramo biti v dobri formi in igrati v svojih klubih, obenem moramo imeti nekaj sreče, ampak te si ne zaslužiš, če ne daš vsega do sebe." Poudaril je, da taki uspehi združijo državo, kar so pokazala EP 2000 in 2024 ter SP 2002 in 2010.