Žena se je odločila: Szczesny z Barcelono kot kaže še ni rekel zadnje

Poljak ne skriva, da se v katalonskem klubu počuti odlično in uživa v svojem delu, vendar je poudarjal, da je nadaljevanje njegove športne poti odločitev, na katero bo vplivala predvsem njegova soproga.

"Moja žena bo tista, ki bo sprejela to odločitev," je Wojciech Szczesny vsem odgovarjal na vprašanja o tem, ali bo tudi v prihodnji sezoni ostal pri Barceloni ali bo rokavice obesil na klin, kot je to že storil konec avgusta lani.

In zdi se, da se je poljsko-ukrajinska pevka Marina uczenko-Szczesna povedala svoje. Kot poročajo poljski mediji, se je poljski veteran že odločil, da bo še naprej branil mrežo Kataloncev, uradno potrditev kluba pa gre pričakovati že kmalu. Njegova vloga pri Barceloni bi sicer v prihodnjih sezonah utegnila biti manjša, saj se je dolgo odsotni prvi vratar Marc-Andre Ter Stegen že vrnil po poškodbi.

Szczesny je z Barcelono letos osvojil špansko prvenstvo, španski superpokal in španski kraljevi pokal.

Wojciech Szczesny se je Barceloni pridružil v začetku oktobra in zapolnil vrzel po hudi poškodbi Marca-Andreja ter Stegna. Na prvi nastop je moral čakati vse do januarja, a kasneje je pridobil zaupanje Hansija Flicka in se ustalil v prvi postavi. V vseh tekmovanjih je odigral 30 tekem, prejel 36 zadetkov, mrežo pa je nedotaknjeno ohranil 14-krat.