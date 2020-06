Srbski nogometaš v Los Angelesu na zagovor zaradi rasističnih objav žene

Tea Katai je objave na družbenem omrežju Instagram kasneje sicer izbrisala, a so hitro zakrožili po svetovnem spletu. Los Angeles Galaxy je v uradni izjavi v sredo zapisal, da so bile objave "rasistične in nasilne". Kataijeva je ob posnetkih policijskega vozila, ki je zapeljalo v množico protestnikov, denimo pripisala: "Ma pobij posr**ce, bre!"

Pri Galaxyju so dodali, da se bodo "o naslednjih korakih" odločili po sestanku z 29-letnim Kataijem, nekdanjim članom Crvene zvezde, ki se je kalifornijskemu klubu pridružil kot prost igralec tik pred novim letom, potem ko je dve sezoni v ligi MLS že odigral za Chicago Fire. Pred tem je nosil dres Alavesa v španskem prvenstvu.

Želi postati 'boljši zaveznik' temnopoltih

"Objave moje soproge, Tee Katai, so na njenih družbenih omrežjih nesprejemljive. Ne delim teh pogledov na svet in to se v moji družini ne tolerira. Rasizem, delno proti temnopolti skupnosti, ni le prevladujoč v Evropi in ZDA, temveč tudi po vsem svetu. Ostro obsojam nadvlado, rasizem in nasilje proti drugi barvi kože, življenja temnopoltih so pomembna," se je v imenu žene opravičil Katai.

"To je napaka moje družine in prevzemam polno odgovornost, poskrbel bom za to, da skupaj z družino naredimo vse pomembne korake v smeri, da se naučimo, razumemo, poslušamo in podpremo temnopolto skupnost. Razumem, da bom potreboval čas, da si ponovno pridobim podporo ljudi iz Los Angelesa. Pripravljen sem vložiti potrebno delo in napore, da se iz teh napak nekaj naučim in postanem boljši zaveznik in zastopnik v borbi za enakopravnost. Žal mi je zaradi bolečine, ki ji je bila izpostavljena družina LA Galaxyja in vsi, ki se borijo proti rasizmu."

Katai je sicer v ligi MLS začel izvrstno in za čikaški klub v prvi sezoni dosegel 12 golov, zaradi slabih predstav v drugi sezoni pa se "ognjeni" niso odločili za podaljšanje pogodbe. Devetkrat je Katai igral tudi za srbsko izbrano vrsto, ki ji je nazadnje pomagal tudi v neuspešnih kvalifikacijah za Euro 2020. Pri Galaxyju so si v trenutno prekinjeni sezoni veliko obetali od napada, ki ga Katai sestavlja s Javierjem "Chicharitom" Hernandezomin Cristianom Pavonom, a so "galaktiki" s Srbom v začetni postavi sezono začeli neprepričljivo ‒ z remijem v Houstonu (1:1) in domačim porazom proti Vancouver Whitecapsom (0:1).

"LA Galaxy močno obsoja objave na družbenih omrežjih in je zahteval njihov takojšen izbris,"so v izjavi za javnost še zapisali v klubu."LA Galaxy trdno nasprotuje kateri koli vrsti rasizma, vključno s tistim, ki namiguje na nasilje ali želi zmanjšati trud tistih, ki želijo doseči rasno enakost. LA Galaxy trdno stoji za nebelskimi skupnostmi, še posebej temnopolto skupnostjo, v protestih in boju proti sistemskemu rasizmu, družbeni neenakosti, zagrizenosti in nasilju."