Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zenica v pričakovanju spektakla z ogromno zgodovinsko noto

Sarajevo , 31. 03. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Bosanski navijači v Cardiffu

Nocoj bo na odločilni tekmi za preboj na svetovno prvenstvo Bosna in Hercegovina v Zenici gostila Italijo. Reprezentanci, ki na mundial čakata že dolgih 12 let, sta se doslej pomerili šestkrat. Posebno težo pa nosi njun prvi obračun pred natanko 30 leti v Sarajevu, na katerem so zmaji pred 40 tisoč navijači prišli do sploh prve zmage v svoji zgodovini.

Obračun iz novembra 1996 bi verjetno hitro šel v pozabo, če ne bi imel enormne emocionalne vrednosti za domačo reprezentanco. Bosna in Hercegovina se je takrat pobirala po krvavi vojni za neodvisnost, ki je po nekaterih podatkih vzela več kot sto tisoč življenj. 

Vojna je za seboj pustila razdejano Sarajevo, a slabo leto dni po sprejetju Daytonskega sporazuma za konec oboroženega konflikta, je bila prestolnica le pripravljena gostiti prvo tekmo domače reprezentance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Azzurrom so v Bosni še vedno hvaležni

6. novembra 1996 je na stadion Koševo prišla zvezdniška reprezentanca Italije, druga z zadnjega svetovnega prvenstva v ZDA. "Ni potrebno omenjati, da pomembnost tekme močno presega nogometni ali športni okvir," je ob začetku prenosa na italijanski nacionalni televiziji RAI dejal legendarni komentator Bruno Pizzul

Azzurri so s prihodom v Sarajevo svetovni javnosti poslali jasno sporočilo: mesto, ki je 12 let prej gostilo zimske olimpijske igre, je znova dovolj varno za največje športne prireditve.

Za nameček so bosanski navijači na peti tekmi v zgodovini svoje reprezentance dočakali krstno zmago. Za domače sta zadela Hasan Salihamidžić in Elvir Bolić. Poraz je z mesta selektorja Italije odnesel legendarnega Arriga Sacchija, ki ga je nadomestil Cesare Maldini

Zanimivo, štiri dni kasneje je Bosna dočakala tudi prvo uradno zmago, ko je v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1998 slavila na stadionu Bežigrad.

"Hvala Italija," so se našim zahodnim sosedom za prijateljsko tekmo 6. novembra 1996 leta kasneje zahvalili bosanski navijači.
"Hvala Italija," so se našim zahodnim sosedom za prijateljsko tekmo 6. novembra 1996 leta kasneje zahvalili bosanski navijači.
Italiji grozi zgodovinska suša

Tri desetletja kasneje bosansko-italijanski obračun ne prinaša tolikšnega sentimentalnega vložka, z rezultatskega vidika pa je neprimerno večji. Italija je v sila neugodnem položaju, saj ji grozi, da še tretjič zapored ostane brez mundiala, kar bi za takšno velesilo predstavljalo debakel brez primere. 

Navsezadnje imajo Italijani od svojega prvega nastopa na mundialu leta 1934 več naslovov (4) kot izpuščenih prvenstev (3). Pritisk je tako nedvomno na strani varovancev Gennara Gattusa.

Na drugi strani se za Bosno zdi, da nima česa izgubiti. Že drugo mesto v kvalifikacijah v zahtevni skupini z Avstrijo in Romunijo je bil svojevrsten uspeh, ki so ga Edin Džeko in druščina še nadgradili, ko so v Cardiffu po enajstmetrovkah končali sanje Walesa. Za nameček bodo lahko bosanski nogometaši računali na zares sijajno podporo s tribun stadiona Bilino Polje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barbarez napovedal: Če povedemo, bomo parkirali avtobus

V soboto je v Zenici celo snežilo, čemur so v nedeljo sledile še obilne padavice. Vremenska ujma je nekoliko spremenila načrte italijanske reprezentance, ki je v ponedeljek še trenirala v svojem središču Coverciano v bližini Firenc, zato se bodo Azzurri s stadionom spoznali šele na dan tekme.

Zgodovina nas uči, da gredo neugodne vremenske razmere običajno v korist podrejenemu, zato so v taboru domačih upravičeno samozavestni. "Italiji ta tekma pomeni veliko, nam pa še nekaj več. To ni samo stvar nogometa, ampak trenutnega stanja v državi," je naboj pred tekmo na novinarski konferenci še nekoliko dvignil selektor domačih Sergej Barbarez.

Dodal je, da v pripravi na srečanje o Italijanih ne razmišlja kaj dosti, saj je popolnoma osredotočen na predstavo svojih varovancev. "Morali bomo biti pogumni in odigrati našo najboljšo tekmo. Če nam to uspe, je možno vse. Če bomo povedli z 1:0, bomo parkirali avtobus, ampak najprej moramo sploh začeti tekmo."

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615