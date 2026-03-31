Zenica v pričakovanju spektakla z ogromno zgodovinsko noto

Obračun iz novembra 1996 bi verjetno hitro šel v pozabo, če ne bi imel enormne emocionalne vrednosti za domačo reprezentanco. Bosna in Hercegovina se je takrat pobirala po krvavi vojni za neodvisnost, ki je po nekaterih podatkih vzela več kot sto tisoč življenj. Vojna je za seboj pustila razdejano Sarajevo, a slabo leto dni po sprejetju Daytonskega sporazuma za konec oboroženega konflikta, je bila prestolnica le pripravljena gostiti prvo tekmo domače reprezentance.

Azzurrom so v Bosni še vedno hvaležni

6. novembra 1996 je na stadion Koševo prišla zvezdniška reprezentanca Italije, druga z zadnjega svetovnega prvenstva v ZDA. "Ni potrebno omenjati, da pomembnost tekme močno presega nogometni ali športni okvir," je ob začetku prenosa na italijanski nacionalni televiziji RAI dejal legendarni komentator Bruno Pizzul. Azzurri so s prihodom v Sarajevo svetovni javnosti poslali jasno sporočilo: mesto, ki je 12 let prej gostilo zimske olimpijske igre, je znova dovolj varno za največje športne prireditve. Za nameček so bosanski navijači na peti tekmi v zgodovini svoje reprezentance dočakali krstno zmago. Za domače sta zadela Hasan Salihamidžić in Elvir Bolić. Poraz je z mesta selektorja Italije odnesel legendarnega Arriga Sacchija, ki ga je nadomestil Cesare Maldini. Zanimivo, štiri dni kasneje je Bosna dočakala tudi prvo uradno zmago, ko je v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1998 slavila na stadionu Bežigrad.

"Hvala Italija," so se našim zahodnim sosedom za prijateljsko tekmo 6. novembra 1996 leta kasneje zahvalili bosanski navijači. FOTO: X

Italiji grozi zgodovinska suša

Tri desetletja kasneje bosansko-italijanski obračun ne prinaša tolikšnega sentimentalnega vložka, z rezultatskega vidika pa je neprimerno večji. Italija je v sila neugodnem položaju, saj ji grozi, da še tretjič zapored ostane brez mundiala, kar bi za takšno velesilo predstavljalo debakel brez primere. Navsezadnje imajo Italijani od svojega prvega nastopa na mundialu leta 1934 več naslovov (4) kot izpuščenih prvenstev (3). Pritisk je tako nedvomno na strani varovancev Gennara Gattusa. Na drugi strani se za Bosno zdi, da nima česa izgubiti. Že drugo mesto v kvalifikacijah v zahtevni skupini z Avstrijo in Romunijo je bil svojevrsten uspeh, ki so ga Edin Džeko in druščina še nadgradili, ko so v Cardiffu po enajstmetrovkah končali sanje Walesa. Za nameček bodo lahko bosanski nogometaši računali na zares sijajno podporo s tribun stadiona Bilino Polje.

Barbarez napovedal: Če povedemo, bomo parkirali avtobus