VIDEO: Nogometaši Zenita veselo vest, da so prvaki, izvedeli med letom

Nogometaši Zenita iz Sankt Peterburga so petič postali ruski prvaki. Naslov so potrdili z remijem 1 : 1 v gosteh pri Ahmatu iz Groznega, potem ko je prvi zasledovalec Zenita na lestvici Lokomotiva iz Moskve izgubil z 0 : 2 pri Arsenalu Tuli. Igralci Zenita in vodstvo so informacijo, da so predčasno postali prvaki izvedeli med letom ...

Nogometaši iz Sankt Peterburga so si predčasno zagotovili naslov ruskega prvaka. FOTO: AP Tri kroge pred koncem ima Zenit devet točk prednosti in boljši medsebojni izkupiček z Moskovčani. Za Zenit je to sicer prvi naslov v zadnjih štirih letih.