Zenit spet ruski prvak

Za Zenit je to šesti naslov prvaka, pred tem je slavil že 2007, 2010, 2012, 2015 in 2019. V elitni ruski ligi sicer igrajo tudi Slovenci Jaka Bijol (CSKA Moskva), Bojan Jokić, Lovro Bizjak inAndres Vombergar (vsi Ufa), Miha Mevlja(Soči), Denis Popović (Krilja Sovjetov) in Žiga Škoflek (Orenburg). Slednja sta na zadnjih dveh mestih in jim grozi izpad v nižjo ligo.