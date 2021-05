Zenit z lekcijo najbližjemu zasledovalcu postal prvak Rusije

Nogometaši Zenita iz Sankt Peterburga so spet prvaki Rusije. Potem ko so na derbiju proti drugouvrščeni Lokomotivi iz Moskve zmagali kar s 6:1, so ji dva kroga pred koncem pobegnili za neulovljivih devet točk. Za Zenit je to tretji zaporedni naslov in sedmi skupno.

Za Zenit je na derbiju kar tri zadetke dosegel iranski napadalec Sardar Azmoun, dva gola je dodal zimzeleniArtjom Dzjuba(tega se še kako dobro spomnimo slovenski ljubitelji nogometa, saj je Kekovi četi robustni napadalec nedavno zabil kar dva zadetka in odločil srečanje v Sočiju), zadnji žebelj v krsto danes povsem nebogljene Lokomotive pa je zabil brazilski napadalec Malcolm, ki je pred leti branil celo barve slovite Barcelone. Na tretjem mestu prvenstvene razpredelnice je Spartak, ki ob tekmi manj za Lokomotivo zaostaja dve točki. Tako se obeta izjemno zanimiv boj za drugo mesto, ki še vodi v kvalifikacije Lige prvakov. Zenit se je kot prvak že uvrstil neposredno v skupinski del Lige prvakov.