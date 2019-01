Ženska na klopi nemškega ligaša: Profesionalka sem, ekipo sestavljam glede na dolžino spolovila

Imke Wübbenhorst trenira nemškega člana pete lige BV Cloppenburg, ki drži nehvaležno zadnje mesto v ligi. Ekipa ni zmagala na zadnjih sedmih tekmah, poslednji uspeh sega v daljni 19. oktober lanskega leta, ko je padel Heeslinger SC z 1 : 0. Imke Wübbenhorst na vse način skuša prebuditi ekipo in jo popeljati k obstanku v ligi. Do konca sezone je še dvanajst tekem. Od mest, ki zagotavljajo preživetje, jih loči šest točk. Na zadnji novinarski konferenci, mimogrede na druženju z Imke Wübbenhorst se pojavljajo ugledni nemški športni novinarji in znani tamkajšnji mediji, je bilo še posebej zanimivo in zabavno. Jasno, razlog je ženska na klopi moške ekipe. "Morajo fantje obleči spodnje perilo, ko pridete – pred ali po tekmi – v slačilnico?" se je glasilo eno izmed vprašanj prisotnih novinarjev. "Seveda ne. Sem profesionalka. Ekipo sestavljam po velikosti moškega spolovila," je odgovorila 30-letna Nemka in pošteno nasmejala prisotne.