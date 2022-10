Ženska izvedba Finalissime na Wembleyju prvič leta 2023

Prestižni dvoboj nogometnih prvakov Evrope in Južne Amerike, ki so ga obudili letos, bo leta 2023 dobil tudi žensko različico. Finalissimo, kot se imenuje prestižna tekma, bodo po dogovoru obeh krovnih zvez Uefe in Conmebola nogometašice prvič igrale na slovitem stadionu Wembley.

Na moški izvedbi Finalissime, ki je potekala junija prav tako na Wembleyju, so Argentinci, aktualni južnoameriški prvaki, premagali evropsko prvakinjo Italijo s 3:0. icon-expand Beth Mead in Sarina Wiegman FOTO: AP Nogometni zvezi Evrope (Uefa) in Južne Amerike (Conmebol) sta s tem dvobojem obudili kar 29 let dolgo prekinjeno tradicijo medsebojnih obračunov prvakov obeh celin. Pred tem sta evropski in južnoameriški prvak igrala dva podobna dvoboja. Leta 1985 je Francija v Parizu premagala Urugvaj z 2:0, leta 1993 pa Argentina v Mar del Plati po enajstmetrovkah Dansko. Zdaj bodo prestižni obračun dobile še nogometašice. Evropske prvakinje Angležinje bodo merile moči z aktualnimi prvakinjami Južne Amerike Brazilkami, tekma pa bo na sporedu 6. aprila. "Velike tekme se kar vrstijo. Tokrat bomo imele priložnost, da se pomerimo z Brazilijo. Po Euru in dvoboju z ZDA bo to naslednja velika tekma," je ob novici, da bodo imele medcelinsko tekmo tudi njene igralke, dejala selektorka Anglije Sarina Wiegman.