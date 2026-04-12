Ženska, ki orje ledino: prva glavna trenerka v zgodovini Bundeslige

Kot so navedli na spletni strani kluba, je Marie-Louise Eta bila doslej trenerka mladinske ekipe do 19 let kluba iz Berlina. Nemški mediji poročajo, da je Eta postala prva ženska, ki je postala glavna trenerka moškega kluba v zgodovini najvišjega ranga nemškega klubskega nogometa. Postala je tudi prva ženska, ki bo kot glavna trenerka vodila eno od ekip v petih najboljših evropskih nogometnih ligah. Union je trenutno na 11. mestu ligaške lestvice z 32 točkami. Na vrhu je Bayern München s 76 točkami.

"Upoštevajoč razliko v točkah v spodnjem delu lestvice naš obstanek v bundesligi še ni zagotovljen. Navdušena sem, da mi je klub zaupal to zahtevno nalogo. Ena od Unionovih prednosti je bila vedno sposobnost poenotenja, ko smo bili v podobnem položaju, v katerem smo se znašli zdaj. Prepričana sem, da si bomo s to ekipo zagotovili ključne točke za obstanek v bundesligi," je po imenovanju za spletno stran kluba dejala Eta.