Fotografinja na nogometni tekmi po udarcu žoge v obraz izgubila zavest

Na začetku tekme v četrti brazilski nogometni ligi Brasileiro Serie D med domačo Gamo in gostujočim Sao Josejem so bili gledalci priča grozljivemu prizoru, v katerega sta bila vpletena branilec gostujoče ekipe Tiago Pedra in fotografinja, ki je stala ob igrišču. Brazilec je po tem, ko je bila žoga že globoko za golovo črto, to po nepotrebnem brcnil v smeri gledalcev in zadel fotografinjo, ki se je zaradi močnega udarca neposredno v obraz takoj zgrudila in potrebovala zdravniško pomoč.

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Zdravstveno osebje, ki je bilo prisotno na stadionu, in ljudje, ki so bili v bližini fotografinje, so ji nemudoma priskočili na pomoč. Po takojšnji oskrbi, ki jo je prejela na terenu, je fotografinja prišla nazaj k zavesti, uspela sama vstati in zapustiti rob igrišča.