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Nogomet

Fotografinja na nogometni tekmi po udarcu žoge v obraz izgubila zavest

Ljubljana, 17. 08. 2026 13.16 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
Tiago Pedra

Na ligaški tekmi v brazilski četrti nogometni ligi je med tekmo prišlo do incidenta, v katerega sta bila vpletena nogometaš Sao Joseja in fotografinja, ki je stala ob igrišču. Branilec Tiago Pedra je po tem, ko je žoga že zapustila nogometno zelenico, po nepotrebnem žogo želel izbiti, njegovo izbijanje pa je v obraz zadelo fotografinjo, ki se je zaradi močnega udarca zgrudila, na pomoč pa ji je moralo priskočiti zdravstveno osebje. Incident se je na srečo končal brez hujših posledic.

Na začetku tekme v četrti brazilski nogometni ligi Brasileiro Serie D med domačo Gamo in gostujočim Sao Josejem so bili gledalci priča grozljivemu prizoru, v katerega sta bila vpletena branilec gostujoče ekipe Tiago Pedra in fotografinja, ki je stala ob igrišču. Brazilec je po tem, ko je bila žoga že globoko za golovo črto, to po nepotrebnem brcnil v smeri gledalcev in zadel fotografinjo, ki se je zaradi močnega udarca neposredno v obraz takoj zgrudila in potrebovala zdravniško pomoč.

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Zdravstveno osebje, ki je bilo prisotno na stadionu, in ljudje, ki so bili v bližini fotografinje, so ji nemudoma priskočili na pomoč. Po takojšnji oskrbi, ki jo je prejela na terenu, je fotografinja prišla nazaj k zavesti, uspela sama vstati in zapustiti rob igrišča.

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Incident, ki se je pripetil, opozarja na tveganja, s katerimi se na nogometnih tekmah soočajo fotografi in drugo osebje, ki svoje delo opravlja ob stranskih črtah. Ti morajo pogosto ostati blizu dogajanja, da ne bi zamudili ključnih trenutkov tekem, obenem pa imajo zelo malo časa, da se izognejo močnim strelom in udarcem nogometašev, ki gredo mimo gola.

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KOMENTARJI1

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Pinokio
17. 08. 2026 14.47
Pa je bilo to treba? Žoga je bila že izven igrišča, zato je neprimerna dodatna brca žoge. Ta nogometaš si je zaslužil rdeči karton.
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