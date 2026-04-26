Zgodovinska tekma v Celju, prvo ligo prvič sodila ženska

V Celju, kjer je pravico delila sodnica Aleksandra Česen , se je domača ekipa predstavila prvič po tem, ko je v prejšnjem krogu potrdila svoj tretji naslov prvaka. Igralci Aluminija, ki so se pred dnevi uvrstili v finale pokalnega tekmovanja, so prvakom pripravili špalir, tudi zanje pa tekma ni imela posebnega tekmovalnega naboja, saj so si že zagotovili obstanek.

Celje je v relativno sproščenem ozračju zlahka vpisalo novo zmago, ta je bila sedma zaporedna v ligi in osma vključno s Konferenčno ligo, trener Vitor Campelos pa ostaja neporažen.

Celjani so hitro prišli do vodstva. Svit Sešlar je v 10. minuti na vrhu kazenskega prostora našel Andreja Kotnika, ta pa je nato mirno zaključil za 1:0. Domači nogometaši so še naprej brez težav nadzorovali potek, v 23. minuti najprej prek Kotnika zadeli prečko, nekaj sekund pozneje pa podvojili vodstvo. Po podaji Žana Karničnika z desne strani je svoj deseti gol v sezoni z glavo dosegel Nikita Josifov.

Ob manjši stopnji agresivnosti so gostitelji zlahka zadrževali žogo, izpeljali tudi še nekaj obetavnih akcij, na drugi strani pa so Kidričani, ki so imeli ob koncu prvega dela le eno nevarnejšo akcijo, hitro izgubljali posest, posledično pa niso bili nevarni za Luko Kolarja v celjskih vratih.