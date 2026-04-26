Nogomet

Zgodovinska tekma v Celju, prvo ligo prvič sodila ženska

Celje, 26. 04. 2026 19.19 pred 37 minutami 3 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Aleksandra Česen

Nogometaši Celja so v 32. krogu s petardo odpihnili Aluminij s 5:0. Novo dominantno predstavo Celjanov je zaznamoval tudi zgodovinski debi ženske sodnice v Prvi ligi Telemach - v zgodovino se je zapisala Aleksandra Česen.

V Celju, kjer je pravico delila sodnica Aleksandra Česen, se je domača ekipa predstavila prvič po tem, ko je v prejšnjem krogu potrdila svoj tretji naslov prvaka. Igralci Aluminija, ki so se pred dnevi uvrstili v finale pokalnega tekmovanja, so prvakom pripravili špalir, tudi zanje pa tekma ni imela posebnega tekmovalnega naboja, saj so si že zagotovili obstanek.

Celje je v relativno sproščenem ozračju zlahka vpisalo novo zmago, ta je bila sedma zaporedna v ligi in osma vključno s Konferenčno ligo, trener Vitor Campelos pa ostaja neporažen.

Celjani so hitro prišli do vodstva. Svit Sešlar je v 10. minuti na vrhu kazenskega prostora našel Andreja Kotnika, ta pa je nato mirno zaključil za 1:0. Domači nogometaši so še naprej brez težav nadzorovali potek, v 23. minuti najprej prek Kotnika zadeli prečko, nekaj sekund pozneje pa podvojili vodstvo. Po podaji Žana Karničnika z desne strani je svoj deseti gol v sezoni z glavo dosegel Nikita Josifov.

Ob manjši stopnji agresivnosti so gostitelji zlahka zadrževali žogo, izpeljali tudi še nekaj obetavnih akcij, na drugi strani pa so Kidričani, ki so imeli ob koncu prvega dela le eno nevarnejšo akcijo, hitro izgubljali posest, posledično pa niso bili nevarni za Luko Kolarja v celjskih vratih.

V 39. minuti je bilo že 3:0, ko je po podaji Juanja Nieta zadel še Milot Avdyli z nizkim strelom z dobrih desetih metrov. Na 4:0 je v 51. minuti povišal Sešlar s svojim osmim golom, potem ko je presenetil Matjaža Rozmana z več kot 20 metrov. Tri minute pozneje so bili domači blizu novemu zadetku, vendar je Rozman na golovi črti preprečil avtogol, Kidričani pa so zadeli v 56. minuti, toda ta ni obveljal zaradi prekrška v napadu.

Tudi v 63. minuti je bilo malce bolj vroče pred celjskimi vrati, so pa Celjani znova zadeli v 69. minuti, ko je Kotnik pred vrati unovčil preigravanje in podajo Josifova. Ta je nato v 74. minuti žogo poslal čez gol ob novi veliki priložnosti domačih, ki so v 83. minuti dvakrat zaporedoma pred golovo črto preprečili častni zadetek gostov.

Nov poraz Primorja

Nogometaši Primorja so izgubili proti Radomljam z 2:3. Ajdovci so na živahni tekmi imeli kopico priložnosti, na koncu pa z nekaj smole in lastne nespretnosti doživeli še peti zaporedni poraz in so vse bližje dodatnim kvalifikacijam za obstanek. Radomlje, ki so si že zagotovile obstanek, so vključno s pokalom v tej sezoni na prav vseh petih tekmah ugnali Primorje.

Izidi, Prva liga Telemach, 32. krog:

Koper - Olimpija 3:2 (2:0)
Rimac 3., Iličić 40., N'Diaye 90+7/11m.; Mitrovski 71., Brest 84.

Primorje - Kalcer Radomlje 2:3 (0:1)
Kadrić 47., 79./11m.; Divine 1., Krapukhin 65./11m., Kušić 87.

Celje - Aluminij 5:0 (3:0)
Kotnik 10., 69., Josifov 23., Avdyli 39., Sešlar 51.

