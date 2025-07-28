Žensko nogometno EP v Švici z novim rekordom po številu gledalcev

Po obeh polfinalih je bila številka 620.000 gledalcev, že to pa je pomenilo nov rekord. Na prejšnjem takšnem tekmovanju na angleških stadionih pred tremi leti si je tekme v živo ogledalo 574.875 ljubiteljev nogometa.

Kar 29 od 31 tekem na Euru 2025 je bilo razprodanih. Za domače nogometašice, ki ne sodijo v evropski vrh ženskega nogometa, pa je bil poseben izziv igrati pred polnimi stadioni in desettisoči navijačev v Baslu, Ženevi in Bernu, še dodaja AFP.

Poleg dobrega obiska na tekmah pa so Švicarje pohvalili še za potezo, povezano s transportom: v ceni vstopnic so namreč ponudili še brezplačen javni prevoz z vlaki, tramvaji, avtobusi in celo ladjami, nacionalna švicarska železniška družba SBB pa je med EP ponudila 400 posebnih vlakov, namenjenih navijačem. Kot so zapisali pri AFP, je na ta način kar 86 odstotkov navijačev na stadione prišlo na "zelen" in trajnosten način, kamor so prišteli še hojo in kolesarjenje.