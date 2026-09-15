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Nogomet

'Cilji celjske uprave? Da zmagamo na vsaki tekmi'

Celje, 15. 09. 2026 10.49 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
M.J. B.B.
Trener Olimpije Zoran Zeljković

Potem ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Campelosom, je na klop aktualnih prvakov sedel Zoran Zeljković. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljkovića in druščino čaka obračun Lige Evropa proti nemškemu Bayerju, 46-letni Ljubljančan pa še ni vodil prvega treninga. "Zaenkrat smo se le spoznali."

Zoran Zeljković, nekdanji nogometaš sredine igrišča, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po osmih letih vrača v knežje mesto. 

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"Vse se je zogodilo tako hitro, a tako je to v življenju, oziroma nogometu. Nekater stvari bodo prišle še za mano," je sprva priznal novopečeni strateg aktualnih slovenskih prvakov. "Z igralci sem se zgolj spoznaval, skupnega treninga pa še nismo imeli. V hotelu bomo opravili analizo in načrt za evropsko tekmo z Bayerjem," je med drugim povedal trener celjskih grofov. 

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"Cilji? Vodstvo kluba je zabičalo, da moramo zmagati na vsaki tekmi. To so in bodo naši cilji," je zbranim novinarjem dejal nekdanji trener Olimnpije. "Pričakujem, da bomo pridno nabirali točke v prvenstvu, v celjski igri pa je še veliko rezerv," je še povedal 46-letni Ljubljančan.

Zoran Zeljković v času, ko je (neuspešno) vodil Olimpijo.
Zoran Zeljković v času, ko je (neuspešno) vodil Olimpijo.
FOTO: Luka Kotnik

Na celjskem stadionu je med septembrom 2017 in oktobrom 2018 deloval kot pomočnik Dušana Kosića, nato pa se prvič podal na samostojno trenersko pot. Ta ga je preko Ilirije vodila v Krko, Koper, Olimpijo, nato pa se je kot trener prvič podal v tujino, so zapisali pri Celju. V prvi polovici sezone 2024/25 je vodil latvijsko Audo, kar mu je prineslo premik v Rusijo ter vodenje tamkajšnjega drugoligaša Rodine.

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Šestinštiridesetletni trener se je na klop Kopra vrnil oktobra lani. Celje je moralo po poročanju nekaterih slovenskih medijev za Zeljkovića plačati odškodnino vsaj 350.000 evrov. Novega trenerja bodo zdaj morali poiskati tudi na Obali, glavni kandidat je nekdanji trener Primorja Milan Anđelković.

Razlagalnik

Liga Evropa je drugo najpomembnejše mednarodno klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga organizira Zveza evropskih nogometnih združenj (UEFA). Ustanovljeno je bilo leta 1971 kot Pokal UEFA, leta 2009 pa se je preimenovalo v Ligo Evropa. Tekmovanje omogoča klubom iz različnih evropskih držav, da se pomerijo na mednarodni ravni, zmagovalec tekmovanja pa si zagotovi neposredno uvrstitev v Ligo prvakov za naslednjo sezono.

Celje se imenuje 'knežje mesto' zaradi svoje bogate srednjeveške zgodovine, predvsem zaradi grofov Celjskih. Bili so najvplivnejša plemiška rodbina na območju današnje Slovenije v 14. in 15. stoletju. Njihova moč je bila tako velika, da so leta 1436 pridobili naziv državnih knezov, kar je mestu dalo poseben zgodovinski pomen, ki se odraža tudi v njegovem današnjem vzdevku.

Odškodnina v nogometu je denarno nadomestilo, ki ga klub plača drugemu klubu za prestop igralca ali trenerja, ki ima z obstoječim klubom še veljavno pogodbo. Ker ima posameznik s klubom sklenjeno pravno zavezujočo pogodbo, mora novi klub odkupiti njegovo 'svobodo', da ga lahko vključi v svoje vrste. Višina odškodnine je predmet pogajanj med kluboma in je odvisna od kakovosti posameznika, dolžine trajanja njegove pogodbe ter tržne vrednosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI6

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Tadi 1973
15. 09. 2026 11.59
Pa luba Gela. Ferci so vas v Kopru pojedli, ti bi pa rad v Leverkusnu z Nemci zmagal! Smešno!
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+1
1 0
tincoop
15. 09. 2026 11.55
Željko, kaj je že bil kje več kot pol leta na klopi?!?! Hahahahahaha
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+1
1 0
gullit
15. 09. 2026 11.44
Za Zeljkovića so bili že ribiči iz Ferskih otokov nerešljiva uganka, kaj bo šele z Bayerjem?!
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0 0
zmerni pesimist
15. 09. 2026 11.35
Z temi nogometaši sigurno ne kar je bilo dobrega je rus prodal in denar pokasiral
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+1
1 0
Divji petelin
15. 09. 2026 11.35
želim jim uspeh, drugače pa mi je popolnoma vseeno sedaj ko so pripeljali najbolj antipatičnega trenerja daleč naookoli, šola vodstva Koper; izpadli so pol amaterjev sedaj pa vodi Celje, brez veze …
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-1
0 1
RUBEŽ
15. 09. 2026 11.31
Celje se mi zdi počasi razpada. Baje da so tudi finance šle na nepravi nasliv. Kdo bi vedel.
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+2
2 0
bibaleze
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