'Cilji celjske uprave? Da zmagamo na vsaki tekmi'

Zoran Zeljković, nekdanji nogometaš sredine igrišča, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po osmih letih vrača v knežje mesto.

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"Vse se je zogodilo tako hitro, a tako je to v življenju, oziroma nogometu. Nekater stvari bodo prišle še za mano," je sprva priznal novopečeni strateg aktualnih slovenskih prvakov. "Z igralci sem se zgolj spoznaval, skupnega treninga pa še nismo imeli. V hotelu bomo opravili analizo in načrt za evropsko tekmo z Bayerjem," je med drugim povedal trener celjskih grofov.

"Cilji? Vodstvo kluba je zabičalo, da moramo zmagati na vsaki tekmi. To so in bodo naši cilji," je zbranim novinarjem dejal nekdanji trener Olimnpije. "Pričakujem, da bomo pridno nabirali točke v prvenstvu, v celjski igri pa je še veliko rezerv," je še povedal 46-letni Ljubljančan.

Zoran Zeljković v času, ko je (neuspešno) vodil Olimpijo. FOTO: Luka Kotnik

Na celjskem stadionu je med septembrom 2017 in oktobrom 2018 deloval kot pomočnik Dušana Kosića, nato pa se prvič podal na samostojno trenersko pot. Ta ga je preko Ilirije vodila v Krko, Koper, Olimpijo, nato pa se je kot trener prvič podal v tujino, so zapisali pri Celju. V prvi polovici sezone 2024/25 je vodil latvijsko Audo, kar mu je prineslo premik v Rusijo ter vodenje tamkajšnjega drugoligaša Rodine.

Šestinštiridesetletni trener se je na klop Kopra vrnil oktobra lani. Celje je moralo po poročanju nekaterih slovenskih medijev za Zeljkovića plačati odškodnino vsaj 350.000 evrov. Novega trenerja bodo zdaj morali poiskati tudi na Obali, glavni kandidat je nekdanji trener Primorja Milan Anđelković.