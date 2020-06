Zgodilo se je v ZDA: srbski nogometaš izgubil službo zaradi rasističnih objav soproge

Srbski nogometaš Aleksandar Katai ni več član LA Galaxyja, potem ko je klub ameriške lige MLS z igralcem v petek prekinil pogodbo. Katai je izgubil službo zaradi "niza rasističnih in nasilnih objav soproge na družbenih omrežjih", so sporočili iz Galaxyja. Njegova žena Tea Katai je prek Instagrama objavljala sporočila, v katerih je kritizirala predstavnike gibanja Black lives matter (Črna življenja štejejo), jih označila za "odvratno živino" in pozvala na nasilen obračun s protestniki.

icon-expand Aleksandar Katai FOTO: AP Sporočila je sicer žena Tea Katai izbrisala, vendar je klub iz Los Angelesa odreagiral s prekinitvijo pogodbe z njenim soprogom Aleksandrom Kataiem , čeprav se je 29-letni občasni srbski reprezentant opravičil za njene objave. Katai je objavil obširno opravičilo, razložil, da sam ne podpira in ne deli njenega mnenja, da njegova družina tega ne bo tolerirala in da bo poskrbel, da se bo izobrazila in podprla prizadevanja za pravice temnopoltih. Kljub temu ga je klub odpustil.