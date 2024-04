Zgodovina pravi, da bo napredovala Barcelona, PSG pa sanja o (velikem) preobratu

To nenazadnje potrjuje ravno letošnja zasedba Barcelone, ki se poimensko sicer ne more primerjati s tistimi iz zlatega obdobja Josepa Guardiole (2008–2012) ali pa še ene generacije pred tem pod vodstvom Franka Rijkaarda (2006), vendar pa so Gavi, Pedri, De Jong in druščina dokazali, da so v moštvenem smislu še kako konkurenčni najboljšim v Evropi. Paris Saint Germain na drugi strani je le enkrat v svoji zgodovini izločilnih bojev v Ligi prvakov napredoval v naslednji krog, potem ko je izgubil na prvi tekmi z golom razlike.

To se je zgodilo v sezoni 2019/20, ko so Parižani na prvi tekmi v Dortmundu izgubili z 2:1, na povratnem srečanju v francoski prestolnici pa slavili z 2:0 in si tako zagotovili napredovanje. Barcelona je v sezoni 2005/06 slavila v dvobojih s Chelseajem in kasneje z AC Milanom, dve leti pozneje so bili Katalonci uspešnejši tako od škotskega Celtica kot tudi Schalkeja 04 ter še v dveh primerih, ko je bila v sezoni 2014/15 v polfinalu boljša od Manchester Cityja in v sezoni 2018/19 od Manchester Uniteda.