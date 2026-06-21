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Nogomet

Zgodovinska prva točka za Curacao, Japonci zlahka ugnali Tunizijo

Monterrey/Kansas City, 21. 06. 2026 08.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Nogometaši Curacaa

Po sobotni zmagi Nizozemske proti Švedski s 5:1 v Houstonu sta 2. krog na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini F danes v Monterreyu končali Tunizija in Japonska. Boljši so bili Japonci, ki so zmagali s 4:0 (2:0). Nogometna reprezentanca Curacaa pa je osvojila svojo prvo točko na svetovnih prvenstvih, potem ko je igrala 0:0 v Kansas Cityju z Ekvadorjem v 2. krogu skupine E.

Japonci so na uvodni tekmi iztržili točko proti Nizozemcem z 2:2, medtem ko so Tunizijci izgubili proti Švedom z 1:5 in nato zamenjali selektorja. Namesto Sabrija Lamouchija je ekipo, v kateri je v obrambi spet začel član Maribora Omar Rekik, na jubilejni 1000. tekmi svetovnih prvenstev vodil Herve Renard.

A tudi ta je hitro doživel udarec. Najprej so bili Japonci, 18. na svetovni lestvici, blizu enajstmetrovke po padcu Ayaseja Uede, nato pa so povedli v četrti minuti, ko je iz bližine zadel Daichi Kamada in dosegel svoj 14. gol v reprezentančnem dresu. Japonska je silovito začela tekmo, nizala priložnosti, dejansko milimetri pa so jo po udarcu Uede v 10. minuti ločili od drugega zadetka. Prav Ueda pa je v 31. minuti podvojil prednost Japoncev, z nizkim diagonalnim strelom je za 2:0 zadel z roba kazenskega prostora malce z desne strani. Napadalec, ki je blestel v zadnji sezoni v dresu Feyenoorda, je vpisal svoj 17. gol za izbrano vrsto.

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Tunizija, 45. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, tudi v prvi polovici drugega polčasa ni resneje ogrozila japonskih vrat, po drugi strani pa niti Japonci ob lepi prednosti niso bili tako agresivni in bojeviti kot v prvem delu. Kljub temu so v 69. minuti še povečali prednost, ko je Junya Ito stekel za tunizijsko obrambo in na koncu dobil dvoboj ena na ena z Aymenom Dahmenom za svoj 16. reprezentančni gol. Svojega 18. in drugega na tekmi, ki si jo je ogledalo 51.243 gledalcev, pa je v 84. minuti dosegel Ueda, ko je zadel v visokem loku z glavo.

V skupini F vodita Nizozemska in Japonska s po štirimi točkami, Švedska jih ima tri, Tunizija pa je še brez točk. V zadnjem krogu skupine bo Japonska v petek igrala proti Švedski, Tunizija pa proti Nizozemski.

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Curacao presenetil Ekvador

Pred tem je Curacao osvojil svojo prvo točko na SP, potem ko je igral 0:0 v Kansas Cityju z Ekvadorjem v 2. krogu skupine E na SP v ZDA, Mehiki in Kanadi. Curacao, ena od štirih držav debitantk na SP, je presenetil Ekvadorce in prišel do svoje prve točke v zgodovini, čeprav so slednji pričakovano prevladovali in imeli 27 strelov, od tega 15 v okvir vrat, enkrat pa so oplazili prečko. Najzaslužnejši za veliko točko Curacaa je bil 37-letni vratar Eloy Room, ki je ob živce spravljal ekvadorske igralce na čelu z napadalcem Ennerjem Valencio. Ta je zapravil vsaj pet lepih priložnosti, dve v prvem in tri v drugem polčasu.

Na koncu je pred 68.598 gledalci zbral kar 15 obramb, kar je le ena manj od rekorda, ki ga s SP 2014 drži Američan Tim Howard s tekme proti Belgiji. "Malce sem jezen, ker nisem dosegel rekorda, toda vseeno mislim, da se je Tim Howard kar malce potil glede tega. Mislim, da se bom tega spominjal še čez 40 let. Lahko bi dobil tudi kakšen kip na Curacau," je malce v šali povedal Room.

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Neodločen izid med tema dvema ekipama je najbolj razveselil Nemce, ki so si po zmagi in preobratu proti Slonokoščeni obali - na eni doslej najboljših tekem prvenstva so zmagali z 2:1 - že zagotovili napredovanje in najverjetneje tudi prvo mesto v skupini E. Po dveh krogih imajo Nemci šest točk, Slonokoščena obala tri, Curacao in Ekvador pa po eno. V zadnjem krogu te skupine bo Nemčija igrala z Ekvadorjem, Slonokoščena obala pa proti Curacau.

Svetovno prvenstvo, drugi krog, izida tekem:

- skupina E:

Ekvador - Curacao 0:0

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- skupina F:

Japonska - Tunizija 4:0 (2:0)

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nogomet sp 2026 japonska tunizija ekvador curacao

Nemci po preobratu v drugem polčasu slavili proti Slonokoščeni obali

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