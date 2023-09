Zgodovinska (prva) zmaga Rogaške

Slatničani so na sedmi tekmi v novi sezoni le prišli do prve zmage. Po odločnem začetku so zmagali v Kidričevem, kjer pa je vse manj razlogov za veselje. Izbranci Roberta Pevnika so še četrtič zapovrstjo izgubili, zdaj jih je za točko, skupaj jih ima pet, prehitela tudi četa Oskarja Drobneta. Rogaška, ki je v zadnjih dneh v svoje vrste pripeljala Jana Andrejašiča, je povedla že v drugi minuti, ko je malce z leve strani sam pred vratarjem z diagonalnim strelom zadel Vice Miljanić. Slatinčani so v 11. minuti znova opozorili nase, ko je Žan Benedičič s strelom poskrbel za kar nekaj dela domačega vratarja Sama Pridgarja. Je pa izkušeni Benedičič v 14. minuti podal do Nejca Gradišarja, ki je stekel za domačo obrambo ter matiral Pridgarja za 2:0. Za Gradišarja je bil to prvoligaški prvenec.

Neprepričljivim Kidričanom na drugi strani ni uspelo narediti ničesar, kar bi ogrozilo Roka Vodiška, zato pa so v 37. minuti gosti dobili najstrožjo kazen, po pregledu posnetka jo je izvedel Miljanić, toda domači vratar mu je strel obranil. Uvod drugega polčasa ni bil posebej razburljiv, Aluminij je še naprej neuspešno iskal priključek po sicer zasluženem zanesljivem vodstvu Rogaške. Ta ni bila tako nevarna kot v prvem polčasu, a vendarle je v 62. minuti Alen Korošec znova poskrbel za nekaj dela Aluminijeve obrambe, v 76. minuti pa so domači le prišli do želenega zadetka in upanja po ugodnem razpletu, ko je po kotu z desne strani iz bližine zadel Daniel Skiba.

Le dve minuti pozneje so imeli gosti izvrstno priložnost za tretji zadetek, a se Jan Majcen ni najbolje znašel po odvzeti žogi v kazenskem prostoru. Že v drugi minuti sodniškega dodatka pa je Sandro Jovanović z lepim strelom z razdalje namučil Vodiška, ki je preprečil izenačenje.

Aluminij bo v 9. krogu v petek gostoval pri Domžalah, Rogaška pa bo dan pozneje na svojem stadionu gostila Muro.



Izid, prva liga:

Aluminij - Rogaška 1:2 (0:2)

Skiba 77.; Miljanić 2., Gradišar 14.