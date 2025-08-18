Svetli način
Nogomet

Zgodovinski dan na tekmi Domžale - Aluminij

Ljubljana, 18. 08. 2025 15.40 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
3

Uvodna tekma 6. kroga slovenskega prvenstva, ki je na sporedu zadnji delovni dan v tednu, bo sočasno tudi zgodovinski dan za slovenske sodnice. Na stadionu ob Kamniški Bistrici, ko se bosta pomerila Domžale in Aluminij bosta prvič v zgodovini Slovenije na tekmi najvišjega nivoja slovenskega državnega prvenstva na delu dve ženski.

Aleksandra Česen in Staša Špur
Aleksandra Česen in Staša Špur FOTO: NZS

Nov mejnik v zgodovini slovenskega ženskega sojenja bosta na tekmi 1. slovenske nogometne lige (glavni sodnik Matej Jug) postavili naši mednarodni FIFA sodnici Aleksandra Česen in Staša Špur, kar potrjuje eksponenten napredek in kakovosten razvoj ženskega sojenja v zadnjih letih.

Sedemintridesetletna zavarovalna uslužbenka Aleksandra Česen iz Cerkelj na Gorenjskem (FIFA od 2014) bo, kot še poroča uradna spletna stran NZS, namreč premierno opravljala naloge četrte sodnice med rezervnima klopema na tekmah slovenske prve lige, potem ko je spomladi letos uspešno zaključila postopek certificiranja z usposabljanjem za opravljanje sodniške vloge na tekmah v sistemu VAR.

Ob vzdolžnih mejnih črtah bo z zastavico kot druga pomočnica delovala profesorica razrednega pouka Staša Špur (36) iz Murske Sobote (FIFA od 2016), ki je doslej opravljala vlogo pomočnice na 34 tekmah Prve lige in finalu pokala 6. maja 2023 med Olimpijo in Mariborom v Celju. Spomnimo, da je z zlatimi črkami v ženski sodniški almanah vpisan tudi 3. oktober 2020 , ko je v Kidričevem na dvoboju Aluminij- Koper debitirala na nivoju 1. SNL in postala prva ženska, ki je sodila na tekmi najvišjega nivoja državnega tekmovanja za moške.

Aleksandra Česen
Aleksandra Česen FOTO: NZS

Aleksandra Česen je 30. oktobra 2021 na stadionu ob jezeru v Velenju premierno kot prva ženska v zgodovini samostojne države sodila in vodila tekmo 14. kroga 2. slovenske nogometne lige med velenjskim Rudarjem in ljubljansko Ilirijo, skupaj s Stašo Špur (na sliki desno) in pomočnico sodnice Heleno Buh pa sta 13. maja 2022 na tekmi zadnjega kroga 2. SNL na stadionu Portoval v Novem mestu prvič sodile kot celotna ženska sodniška ekipa na tekmah 2. SNL.

