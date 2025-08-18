Zgodovinski dan na tekmi Domžale - Aluminij

Nov mejnik v zgodovini slovenskega ženskega sojenja bosta na tekmi 1. slovenske nogometne lige (glavni sodnik Matej Jug) postavili naši mednarodni FIFA sodnici Aleksandra Česen in Staša Špur, kar potrjuje eksponenten napredek in kakovosten razvoj ženskega sojenja v zadnjih letih.

Sedemintridesetletna zavarovalna uslužbenka Aleksandra Česen iz Cerkelj na Gorenjskem (FIFA od 2014) bo, kot še poroča uradna spletna stran NZS, namreč premierno opravljala naloge četrte sodnice med rezervnima klopema na tekmah slovenske prve lige, potem ko je spomladi letos uspešno zaključila postopek certificiranja z usposabljanjem za opravljanje sodniške vloge na tekmah v sistemu VAR.