V slovenski bližini zgodovinski dan za družino Maldini

Zna pa se zgoditi, da se bodo lahko na Severnem Irskem kaj kmalu pohvalili s četrto generacijo. 16-letni George Feeney velja za enega največjih upov Tottenhama in je Severno Irsko že zastopal v selekcijah do 16 in 17 let. Zanimivo, da ima en nastop v kategoriji do 16 let tudi za Wales, tako da ima še vedno proste roke. V njegovi družini se lahko z nastopom za Severno Irsko pohvalijo oče Warren, dedek Warren starejši in pradedek Jim.