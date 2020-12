Zgodovinski obračun v pokalu FA: Tottenham na gostovanje k osmoligašu

Marine je v drugem krogu najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu presenetljivo ugnal šestoligaša Havant & Waterloovilla in si s tem drugič v zgodovini priboril nastopanje v tretjem krogu. Obračun s Tottenhamom bo v zgodovino šel tudi zato, ker se od leta 1871, ko je bil pokal FA na sporedu prvič, še nikoli ni zgodilo, da bi bilo med nasprotnikoma kar sedem kakovostnih nivojev razlike.

Tottenhamovi zvezdniki, ki so vajeni nastopanja na najelitnejših stadionih širom Anglije in Evrope, bodo tako gostovali na Rossett Park, ki sprejme dobrih tri tisoč navijačev, a ima zgolj 389 sedišč. In čeprav na prizorišču v začetku januarja najverjetneje še ne bo navijačev, bo to za nogometaše Marina zagotovo zgodovinski večer, saj nihče od dvajseterice prijavljenih igralcev nogometa ne igra profesionalno, sedaj pa jim bodo nasproti stali Harry Kane, Heung-min Son in druščina.