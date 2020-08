Zgodovinski poraz terjal novo žrtev: Eric Abidal se poslavlja od Barcelone

Še dopoldan se je sicer poročalo, da bo Eric Abidalkljub sramoti v Ligi prvakov obdržal svojo službo, saj se je na njegovo stran postavil predsednik kluba Josep Maria Bartomeu. A se je slednji očitno premislil, po trenerju Quiqueju Setienu je Abidal tako drugi, ki se je moral posloviti. Že omenjeni poraz pa bo po vsej verjetnosti terjal še kar nekaj sprememb v igralski zasedbi Barce, o čemer smo že poročali.

Odločitev o zamenjavi Abidala pa je bila po drugi strani pričakovana, saj se je nekdanji bočni branilec februarja sporekel s prvim zvezdnikom kluba Lionelom Messijem, čigar besede imajo na Camp Nouu zagotovo največji pomen. Spomnimo, Francoz je po slovesu nekdanjega trenerja Ernesta Valverdeja nogometaše Blaugrane obtožil, da so s spletkami znotraj garderobe delno krivi za Valverdejev odhod. Argentinski superzvezdnik se je na očitke odzval z zapisom na Instagramu, kjer je Abidalu odvrnil, da skuša z lažmi očrniti nič krive igralce.

Bivši francoski reprezentant je za Barcelono nastopal že kot nogometaš, in sicer med letoma 2007 in 2013. V tem času je skupno zbral 193 nastopov, bil pa je del zlate katalonske generacije, ki je na čelu s trenerjem Pepom Guardiolo dvakrat slavila v Ligi prvakov. Poleg tega je Abidal v dresu Blaugrane po štirikrat osvojil še špansko prvenstvo in superpokal, dvakrat pa je bil najboljši tudi v kraljevem pokalu.