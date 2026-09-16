Zgodovinski večer za Celje: Evropsko ligo začenja pri nemškem velikanu

Po bolečem izpadu proti Slovanu iz Bratislave v play-offu za Ligo prvakov so se morali grofje sprijazniti z drugim najmočnejšim evropskim klubskim tekmovanjem, a tudi to predstavlja največji uspeh v zgodovini celjskega kluba.

In že na prvi stopnički jih čaka eden najtežjih nasprotnikov. Bayer Leverkusen je pred dobrima dvema letoma igral v finalu Evropske lige, leta 1988 pa je to tekmovanje, takrat še pod imenom Pokal Uefa, tudi osvojil. Nemci imajo visoke ambicije tudi v letošnji sezoni.

Toda tudi Bayer v uvodu nove sezone še ni pokazal povsem konstantne podobe. V prvih treh krogih nemške Bundeslige je enkrat zmagal, enkrat remiziral in enkrat izgubil. Nazadnje je na gostovanju pri Augsburgu z zadetkom Patrika Schicka v 89. minuti rešil remi z 2:2.