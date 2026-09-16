Zgodovinski večer za Celje: Evropsko ligo začenja pri nemškem velikanu

Po bolečem izpadu proti Slovanu iz Bratislave v play-offu za Ligo prvakov so se morali grofje sprijazniti z drugim najmočnejšim evropskim klubskim tekmovanjem, a tudi to predstavlja največji uspeh v zgodovini celjskega kluba.
In že na prvi stopnički jih čaka eden najtežjih nasprotnikov. Bayer Leverkusen je pred dobrima dvema letoma igral v finalu Evropske lige, leta 1988 pa je to tekmovanje, takrat še pod imenom Pokal Uefa, tudi osvojil. Nemci imajo visoke ambicije tudi v letošnji sezoni.
Toda tudi Bayer v uvodu nove sezone še ni pokazal povsem konstantne podobe. V prvih treh krogih nemške Bundeslige je enkrat zmagal, enkrat remiziral in enkrat izgubil. Nazadnje je na gostovanju pri Augsburgu z zadetkom Patrika Schicka v 89. minuti rešil remi z 2:2.
Ognjeni krst za Zeljkovića
Še precej bolj turbulentni so bili zadnji dnevi v Celju. Po dveh zaporednih prvenstvenih porazih se je vodstvo kluba razšlo z Vitorjem Campelosom, na njegovo mesto pa pripeljalo Zorana Zeljkovića. Nekdanji trener Kopra je moštvo prevzel tik pred odhodom v Nemčijo, zato časa za velike spremembe praktično ni imel.
"V nogometu ne zmagujejo vedno favoriti. Fantom sem povedal, da je to njihova zasluga in da moramo zdaj dokazati, da nismo slučajno tukaj," je pred svojim debijem dejal Zeljković.
Kapetan Mark Zabukovnik je ob tem opozoril predvsem na individualno kakovost Bayerja, a poudaril, da Celjani na igrišče ne smejo stopiti prestrašeni. Slovenski prvaki so v zadnjih dveh evropskih sezonah že večkrat pokazali, da se lahko kosajo tudi s precej bogatejšimi nasprotniki.
Na BayAreni bo za pozitiven rezultat potrebna skoraj popolna predstava. Bayer bo pred domačimi navijači pričakovano prevzel pobudo, Celjani pa bodo morali biti disciplinirani brez žoge in predvsem učinkoviti, ko se jim bo ponudila priložnost.
Obračun Leverkusna in Celja se bo začel ob 21. uri.
Izid, Evropska liga, 1. krog:
Bayer Leverkusen - Celje -:- (-:-)
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