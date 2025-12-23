Zgodovinsko leto Celja pod taktirko karizmatičnega Majorčana

Leto, ko je Celje preraslo samo sebe

Grofje so v koledarskem letu 2025 odigrali kar 61 tekem, kar samo po sebi priča o izjemno dolgi in naporni sezoni. A še bolj zgovorni so rezultati: 35 zmag, 14 remijev in 12 porazov, ob tem pa kar 139 doseženih zadetkov oziroma več kot dva gola na tekmo. A Celje ni zgolj zmagovalo. Celje je navduševalo.

NK Celje v letu 2025 FOTO: Sofascore.com

Evropska pomlad in ciprsko-švicarski preboj

Zgodba se je začela že v prejšnji sezoni, ko so Celjani prvič v zgodovini prezimili v Konferenčni ligi. Februar je prinesel dvoboj za osmino finala proti APOEL-u iz Nikozije. Remi 2:2 v Celju je napovedal razplet, ki je sledil na Cipru - popolna predstava in zmaga z 2:0, vredna uvrstitve med 16 najboljših ekip.

Celjani v Luganu FOTO: Profimedia

Tam je čakal Lugano. Na papirju precej vrednejši, na igrišču pa ranljiv. Povratna tekma v Thunu se je zapisala v evropski spomin, mnogi člani Celja pa so tisto tekmo označili kot vrhunec tega leta. Lugano je pri vodstvu s 4:2 že segal po četrtfinalu, a je Armandas Kučys globoko v sodnikovem dodatku izsilil podaljšek. Po enajstmetrovkah so slavili Celjani.

Zgodovinski četrtfinale in dostojen odpor Fiorentini

Slovenski klub je bil prvič v četrtfinalu evropskega tekmovanja. A zgodovinski dosežek je imel tudi svojo ceno, potem ko se je Kučys huje poškodoval in izpustil dvoboj s Fiorentino. Kljub temu Celje ni klecnilo.

Celjani v Firencah FOTO: Uefa

Poraz z 1:2 doma in pogumen nastop v Firencah, kjer so Celjani celo povedli, sta dokazala, da razlika v proračunih ni nujno tudi razlika v pogumu. Celje je Evropi pokazalo, da zna igrati, ne glede na ime nasprotnika. Celje ni igralo "na rezultat", temveč na identiteto. Tudi proti Fiorentini, Luganu ali Betisu Celjani niso odstopili od osnovnih načel, kar je v evropskem kontekstu redkost za klube iz manjših lig.

Pokalna krona po dveh desetletjih čakanja

Evropsko pravljico so Grofje kronali doma – z drugim pokalnim naslovom v zgodovini kluba, prvim po dolgih 20 letih. V svojem 11. finalu so šele drugič dvignili pokal, a na kakšen način: finalna zmaga s 4:0 proti Kopru. Na poti do lovorike so izločili tudi Maribor in Olimpijo, kar je dalo uspehu dodatno težo.

Drugi pokalni naslov Celja FOTO: Damjan Žibert

Četrto mesto v prvenstvu je pomenilo, da je Celje vse stavilo na Evropo in pokal, preko katerega se je prebilo v kvalifikacije za Evropsko ligo.

Petarda v Švici in nova evropska jesen

Začetek je bil dramatičen, Sabah je padel šele po podaljšku. Sledil je AEK Larnaka. Doma so bili Celjani boljši tekmec, a so Ciprčani izvlekli remi (1:1), na gostovanju pa so prvič po dolgem času naleteli na ekipo, ki jih je nadigrala. Izpad je pomenil selitev v boj za Konferenčno ligo.

Slavje Celjanov proti Baniku iz Ostrave FOTO: Aljoša Kravanja

Žreb ni bil prizanesljiv – znova Lugano. Javnost je dvomila, Celje pa je odgovorilo s petimi zadetki v Švici. Nato je padel še Banik iz Ostrave in Celje je potrdilo novo evropsko jesen. V ligaškem delu so jih čakali AEK Atene, Shamrock Rovers, Legia Varšava, Sigma Olomouc, Rijeka in Shelbourne. Začetek je bil sanjski. Tri zmage in praktično zagotovljen preboj. Na račun tega so apetiti zrasli, cilj pa je postala uvrstitev med top 8.

Utrujenost, poškodbe in gost urnik

Brez Marka Zabukovnika in Žana Karničnika, dveh nenadomestljivih členov sistema Alberta Riere, se je ritem upočasnil. Na plan je prišlo pomanjkanje svežine, pokalni izpad proti Olimpiji, poraza na Češkem in na Reki ter remi z Irci.

Žan Karničnik FOTO: NK Celje

Uvrstitev med osem najboljših je splavala po vodi, a Celje bo pot do osmine finala iskalo prihodnje leto – proti Noahu ali Driti.

Kovačevićev razcvet in kadrovski izzivi

Po odhodu Svita Sešlarja in Tamarja Svetlina ter ob dolgotrajni odsotnosti Kučysa se je zdelo, da je letošnja zasedba papirnato šibkejša. A nihče ni pričakoval eksplozije Franka Kovačevića.

Hrvaški napadalec Franko Kovačević FOTO: Luka Kotnik

Hrvat je na 28 tekmah dosegel 25 zadetkov in postal eden najbolj vročih napadalcev v regiji. Zadržati ga bo skoraj nemogoče, hrvaški mediji pa že poročajo o skorajšnjem prestopu. V Celje naj bi se vrnil Sešlar, Riera pa odkrito napoveduje močan zimski prestopni rok, kot pripravo na poletje, ko bi Celje v primeru uspeha v prvenstvu napadlo nov mejnik – Ligo prvakov. V domačem prvenstvu Celje blesti: 12 točk prednosti pred Mariborom in Koprom ob odhodu na zimski premor.

Riera – arhitekt celjske revolucije

Glavni tvorec uspeha je Albert Riera, trener, ki je že z Olimpijo osvojil dvojno krono, v Celju pa je ustvaril identiteto, pošast, kot pravi sam. Celjane krasi napadalen, pogumen in brezkompromisen nogomet. Tudi proti močnejšim ekipam.

Celje FOTO: Damjan Žibert