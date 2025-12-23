Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zgodovinsko leto Celja pod taktirko karizmatičnega Majorčana

Celje, 23. 12. 2025 07.00 pred 1 uro 4 min branja 2

Avtor:
Simon Valant
FOTOGALERIJA: Celje - Koper

Za nogometaši Celja je leto, ki ga bo težko, če sploh, ponoviti. Leto 2025 je v vseh pogledih zgodovinsko in najuspešnejše v več kot stoletni zgodbi kluba iz knežjega mesta. Četrtfinale Konferenčne lige in izjemen odpor Fiorentini, osvojeni pokalni naslov, nova evropska jesen ter znova izborjeni izločilni boji. Vse to je bilo kronano z atraktivnim, pogumnim in napadalnim nogometom, ki ga goji karizmatični Majorčan Albert Riera.

Leto, ko je Celje preraslo samo sebe

Grofje so v koledarskem letu 2025 odigrali kar 61 tekem, kar samo po sebi priča o izjemno dolgi in naporni sezoni. A še bolj zgovorni so rezultati: 35 zmag, 14 remijev in 12 porazov, ob tem pa kar 139 doseženih zadetkov oziroma več kot dva gola na tekmo. A Celje ni zgolj zmagovalo. Celje je navduševalo.

NK Celje v letu 2025
NK Celje v letu 2025
FOTO: Sofascore.com

Evropska pomlad in ciprsko-švicarski preboj

Zgodba se je začela že v prejšnji sezoni, ko so Celjani prvič v zgodovini prezimili v Konferenčni ligi. Februar je prinesel dvoboj za osmino finala proti APOEL-u iz Nikozije. Remi 2:2 v Celju je napovedal razplet, ki je sledil na Cipru - popolna predstava in zmaga z 2:0, vredna uvrstitve med 16 najboljših ekip.

Celjani v Luganu
Celjani v Luganu
FOTO: Profimedia

Tam je čakal Lugano. Na papirju precej vrednejši, na igrišču pa ranljiv. Povratna tekma v Thunu se je zapisala v evropski spomin, mnogi člani Celja pa so tisto tekmo označili kot vrhunec tega leta. Lugano je pri vodstvu s 4:2 že segal po četrtfinalu, a je Armandas Kučys globoko v sodnikovem dodatku izsilil podaljšek. Po enajstmetrovkah so slavili Celjani.

Zgodovinski četrtfinale in dostojen odpor Fiorentini

Slovenski klub je bil prvič v četrtfinalu evropskega tekmovanja. A zgodovinski dosežek je imel tudi svojo ceno, potem ko se je Kučys huje poškodoval in izpustil dvoboj s Fiorentino. Kljub temu Celje ni klecnilo.

Celjani v Firencah
Celjani v Firencah
FOTO: Uefa

Poraz z 1:2 doma in pogumen nastop v Firencah, kjer so Celjani celo povedli, sta dokazala, da razlika v proračunih ni nujno tudi razlika v pogumu. Celje je Evropi pokazalo, da zna igrati, ne glede na ime nasprotnika.

Celje ni igralo "na rezultat", temveč na identiteto. Tudi proti Fiorentini, Luganu ali Betisu Celjani niso odstopili od osnovnih načel, kar je v evropskem kontekstu redkost za klube iz manjših lig.

Pokalna krona po dveh desetletjih čakanja

Evropsko pravljico so Grofje kronali doma – z drugim pokalnim naslovom v zgodovini kluba, prvim po dolgih 20 letih. V svojem 11. finalu so šele drugič dvignili pokal, a na kakšen način: finalna zmaga s 4:0 proti Kopru. Na poti do lovorike so izločili tudi Maribor in Olimpijo, kar je dalo uspehu dodatno težo.

Drugi pokalni naslov Celja
Drugi pokalni naslov Celja
FOTO: Damjan Žibert

Četrto mesto v prvenstvu je pomenilo, da je Celje vse stavilo na Evropo in pokal, preko katerega se je prebilo v kvalifikacije za Evropsko ligo.

Petarda v Švici in nova evropska jesen

Začetek je bil dramatičen, Sabah je padel šele po podaljšku. Sledil je AEK Larnaka. Doma so bili Celjani boljši tekmec, a so Ciprčani izvlekli remi (1:1), na gostovanju pa so prvič po dolgem času naleteli na ekipo, ki jih je nadigrala. Izpad je pomenil selitev v boj za Konferenčno ligo.

Slavje Celjanov proti Baniku iz Ostrave
Slavje Celjanov proti Baniku iz Ostrave
FOTO: Aljoša Kravanja

Žreb ni bil prizanesljiv – znova Lugano. Javnost je dvomila, Celje pa je odgovorilo s petimi zadetki v Švici. Nato je padel še Banik iz Ostrave in Celje je potrdilo novo evropsko jesen.

V ligaškem delu so jih čakali AEK Atene, Shamrock Rovers, Legia Varšava, Sigma Olomouc, Rijeka in Shelbourne. Začetek je bil sanjski. Tri zmage in praktično zagotovljen preboj. Na račun tega so apetiti zrasli, cilj pa je postala uvrstitev med top 8.

Utrujenost, poškodbe in gost urnik

Brez Marka Zabukovnika in Žana Karničnika, dveh nenadomestljivih členov sistema Alberta Riere, se je ritem upočasnil. Na plan je prišlo pomanjkanje svežine, pokalni izpad proti Olimpiji, poraza na Češkem in na Reki ter remi z Irci.

Žan Karničnik
Žan Karničnik
FOTO: NK Celje

Uvrstitev med osem najboljših je splavala po vodi, a Celje bo pot do osmine finala iskalo prihodnje leto – proti Noahu ali Driti.

Kovačevićev razcvet in kadrovski izzivi

Po odhodu Svita Sešlarja in Tamarja Svetlina ter ob dolgotrajni odsotnosti Kučysa se je zdelo, da je letošnja zasedba papirnato šibkejša. A nihče ni pričakoval eksplozije Franka Kovačevića.

Hrvaški napadalec Franko Kovačević
Hrvaški napadalec Franko Kovačević
FOTO: Luka Kotnik

Hrvat je na 28 tekmah dosegel 25 zadetkov in postal eden najbolj vročih napadalcev v regiji. Zadržati ga bo skoraj nemogoče, hrvaški mediji pa že poročajo o skorajšnjem prestopu.

V Celje naj bi se vrnil Sešlar, Riera pa odkrito napoveduje močan zimski prestopni rok, kot pripravo na poletje, ko bi Celje v primeru uspeha v prvenstvu napadlo nov mejnik – Ligo prvakov. V domačem prvenstvu Celje blesti: 12 točk prednosti pred Mariborom in Koprom ob odhodu na zimski premor.

Riera – arhitekt celjske revolucije

Glavni tvorec uspeha je Albert Riera, trener, ki je že z Olimpijo osvojil dvojno krono, v Celju pa je ustvaril identiteto, pošast, kot pravi sam. Celjane krasi napadalen, pogumen in brezkompromisen nogomet. Tudi proti močnejšim ekipam.

Celje
Celje
FOTO: Damjan Žibert

Špančev slog je odprl širšo razpravo o slovenskem nogometu in reprezentanci, ki je pod Matjažem Kekom gradila na pragmatizmu. Pojavila so se ugibanja o selektorskem stolčku, a jih je predsednik NZS Radenko Mijatović hitro ohladil zaradi konflikta interesov.

Riero so povezovali tudi s Crveno zvezdo, zagrebškim Dinamom, Spartakom iz Moskve, a je (vsaj za zdaj) ostal zvest knežjemu mestu. NK Celje pa je v letu 2025 postal dokaz, da se lahko tudi izven največjih centrov igra evropski nogomet na najvišji ravni. In kar je morda najpomembneje, zgodba še zdaleč ni končana.

Poglavja:
Na vrh Statistika Evropa Fiorentina Pokal Evropa 2.0 Utrujenost Kovačević Riera
nogomet celje riera pregled leta 2025

Horvat in Gorenc Stanković bosta dobila novega trenerja pri Sturmu

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Observatore kita
23. 12. 2025 08.32
Car
Odgovori
0 0
nemeJungat
23. 12. 2025 08.16
Konflikt interesov v NZS :/
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
moskisvet
Portal
Hčerka je njena izrezana kopija
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425