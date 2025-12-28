Naslovnica
Zgodovinsko uspešno koledarsko leto za Barcelono

Barcelona, 28. 12. 2025 10.45 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Barcelona porazila Osasuno z 2:0

Za nogometaši Barcelone je uspešno koledarsko leto 2025. Poleg absolutne nadvlade na domačih tleh, kjer so pobrali vse razpoložljive lovorike, so igralci katalonskega velikana dobre predstave nizali tudi v prestižni Ligi prvakov, kjer pa je bil milanski Inter v polfinalu previsoka ovira. O uspešnosti govorijo tudi številke, ki jih pri blaugrani ne pomnijo od ere Pepa Guardiole.

Slavje nogometašev Barcelone ob zmagi v španskem superpokalu
Slavje nogometašev Barcelone ob zmagi v španskem superpokalu
FOTO: AP

12. januar 2025. Takrat se je začel Barcelonin zmagoviti niz v iztekajočem se letu. V finalu španskega superpokala, ki je bil že skoraj tradicionalno odigran v Savdski Arabiji, so s 5:2 nadigrali svojega največjega tekmeca iz španske prestolnice. Najboljši možen začetek leta, ki je napovedal potek preostanka sezone 2024/25. Prejšnjo sezono je blaugrana obogatila še z naslovom državnih prvakov in osvojitvijo kraljevega pokala.

V obeh tekmovanjih je do lovorike prehitela madridski Real, ki ji ni bil kos in je sezono končal izredno klavrno brez kakršnekoli trofeje. Leto je zaznamovala tudi taktična revolucija Nemca na klopi blaugrane, Hansija Flicka, ki je s svojim agresivnim pristopom in visoko postavljeno zadnjo linijo Barcelono spremenil v eno najprepoznavnejših ekip na svetu po načinu igre. Obrambna kamikaza, ki je katalonski ponos stala tudi napredovanja v Ligi prvakov, kjer jo je premagal milanski Inter.

Pep Guardiola
Pep Guardiola
FOTO: Reuters

Kljub temu pa je Flick v Barceloni pustil velik in predvsem uspešen pečat. O tem govorijo tudi številke, ki so si jih Nemčevi varovanci priigrali v letu 2025. Katalonci so zbrali 96 ligaških točk, kar je drugi najboljši izkupiček v zgodovini legendarnega kluba. Prekaša jih zgolj leto 2010, ko so pod taktirko Pepa Guardiole osvojili kar 103 točke. Tudi pred 15 leti so jih v polfinalu evropskega prestižnega tekmovanja izločili Nerazzurri, takrat pod vodstvom Joseja Mourinha.

Messi-Suarez-Neymar so po mnenju Rakitića tvorili najboljša napadalno trojico v zgodovini evropskega nogometa.
Messi-Suarez-Neymar so po mnenju Rakitića tvorili najboljša napadalno trojico v zgodovini evropskega nogometa.
FOTO: Profimedia

Neverjetno razpoloženi so bili tudi iz strelskega vidika, zabili so neverjetnih 169 golov. To je najboljši strelski izkupiček po letu 2016, ko so takrat varovanci Luis Enriqueja dosegli kar 174 zadetkov. Veliko večino jih je dosegel legendarni napadalni trojec, ki so ga sestavljali Neymar, Luis Suarez in Lionel Messi.

barcelona leto 2025 rekord točke uspeh

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
28. 12. 2025 12.33
Samo balasta (Araujo, Christensen, ter Stegen....) se še znebijo in z prenovljeni Nou Campom horuk v nove zmage!!
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
28. 12. 2025 11.56
In kako so lahko brez denarja
Odgovori
-1
1 2
batman1972
28. 12. 2025 12.17
Ker so v prejšnji upravi sklepali pogodbe ki te na rit vržejo. Ko bo šel zadnji od tiste generacije bo šlo vse še navzgor.
Odgovori
+2
2 0
Kolllerik
28. 12. 2025 10.49
Barca ❤️💪💪👍👍👍🏆
Odgovori
+5
7 2
