Zgodovinsko uspešno koledarsko leto za Barcelono

12. januar 2025. Takrat se je začel Barcelonin zmagoviti niz v iztekajočem se letu. V finalu španskega superpokala, ki je bil že skoraj tradicionalno odigran v Savdski Arabiji, so s 5:2 nadigrali svojega največjega tekmeca iz španske prestolnice. Najboljši možen začetek leta, ki je napovedal potek preostanka sezone 2024/25. Prejšnjo sezono je blaugrana obogatila še z naslovom državnih prvakov in osvojitvijo kraljevega pokala.
V obeh tekmovanjih je do lovorike prehitela madridski Real, ki ji ni bil kos in je sezono končal izredno klavrno brez kakršnekoli trofeje. Leto je zaznamovala tudi taktična revolucija Nemca na klopi blaugrane, Hansija Flicka, ki je s svojim agresivnim pristopom in visoko postavljeno zadnjo linijo Barcelono spremenil v eno najprepoznavnejših ekip na svetu po načinu igre. Obrambna kamikaza, ki je katalonski ponos stala tudi napredovanja v Ligi prvakov, kjer jo je premagal milanski Inter.
Kljub temu pa je Flick v Barceloni pustil velik in predvsem uspešen pečat. O tem govorijo tudi številke, ki so si jih Nemčevi varovanci priigrali v letu 2025. Katalonci so zbrali 96 ligaških točk, kar je drugi najboljši izkupiček v zgodovini legendarnega kluba. Prekaša jih zgolj leto 2010, ko so pod taktirko Pepa Guardiole osvojili kar 103 točke. Tudi pred 15 leti so jih v polfinalu evropskega prestižnega tekmovanja izločili Nerazzurri, takrat pod vodstvom Joseja Mourinha.
Neverjetno razpoloženi so bili tudi iz strelskega vidika, zabili so neverjetnih 169 golov. To je najboljši strelski izkupiček po letu 2016, ko so takrat varovanci Luis Enriqueja dosegli kar 174 zadetkov. Veliko večino jih je dosegel legendarni napadalni trojec, ki so ga sestavljali Neymar, Luis Suarez in Lionel Messi.
