Zgodovinsko uspešno koledarsko leto za Barcelono

12. januar 2025. Takrat se je začel Barcelonin zmagoviti niz v iztekajočem se letu. V finalu španskega superpokala, ki je bil že skoraj tradicionalno odigran v Savdski Arabiji, so s 5:2 nadigrali svojega največjega tekmeca iz španske prestolnice. Najboljši možen začetek leta, ki je napovedal potek preostanka sezone 2024/25. Prejšnjo sezono je blaugrana obogatila še z naslovom državnih prvakov in osvojitvijo kraljevega pokala.

V obeh tekmovanjih je do lovorike prehitela madridski Real, ki ji ni bil kos in je sezono končal izredno klavrno brez kakršnekoli trofeje. Leto je zaznamovala tudi taktična revolucija Nemca na klopi blaugrane, Hansija Flicka, ki je s svojim agresivnim pristopom in visoko postavljeno zadnjo linijo Barcelono spremenil v eno najprepoznavnejših ekip na svetu po načinu igre. Obrambna kamikaza, ki je katalonski ponos stala tudi napredovanja v Ligi prvakov, kjer jo je premagal milanski Inter.