Zidana ujezili remi in razmere za igro: To ni bil nogomet

Zinedine Zidaneje po remiju z Osasuno menil, da bi morala biti tekma odpovedana, potem ko je imel z varovanci veliko težav že s potovanjem do mesta, ki je svetovno slavo doseglo zaradi teka z biki po ozkih mestnih ulicah. Na razjarjene bike so po sobotni večerni tekmi spominjali španski prvaki, ki so po poročanju dnevnika ASv petek kar štiri ure na letalu čakali na dovoljenje za polet proti Pamploni, kamor so prišli nekaj minut čez 23. uro. Manj kot 24 ur kasneje so izgubili pomembne točke v lovu na nov naslov prvaka, pri katerem je v vedno boljšem položaju njihov mestni tekmec Atletico Madrid.

"To ni bila nogometna tekma, morali bi jo odpovedati," je bil po dvoboju jezen Zidane. "Slabo smo se spopadli z razmerami in potovanjem, storili smo, kar smo na tem igrišču lahko, a zdaj imamo občutek, da to ni bila prava tekma."

'Vem, da se ponavljam, a razmere niso bile primerne'

Domačo tekmo Atletica, ki bi se moral v Madridu pomeriti z Athletic Bilbaom, je vodstvo ligaškega tekmovanja sicer v soboto odpovedalo, ne pa tudi Realovega obračuna v pokrajini Navarra, kamor je pošiljka snega nevihte Filomena sicer prišla pozneje, lokalni oskrbniki zelenice pa so slednjo tudi s pomočjo ogrevanja glede na razmere pripravili še zelo zgledno.

"To je zdaj preteklost in ne vemo, kaj bomo storili ali kdaj se bomo lahko vrnili," je pred že drugo nočitvijo v Pamploni še dejal Zidane. "Moje največje nezadovoljstvo se tiče tekme. Razmere niso bile primerne. Vem, da se ponavljam, a tako je."

Real je prvi polčas celo sklenil brez strela v okvir vrat Osasune, v drugem polčasu pa se je moral po strelu Marca Asensia izkazati domači vratar Sergio Herrera. Zaradi očitnih prepovedanih položajev so sodniki tudi razveljavili dva zadetka gostom, obakrat je zastavica stranskega sodnika pravilno ustavila napadalca Karima Benzemaja.