Zidana ujezila vprašanja o 'golfistu' Balu: Upam, da je treniral

Prestopni rok na Kitajskem se je zaključil in Bale tja ne more več oditi. Zdaj bo moral Real oziroma Valižanov agent Jonathan Barnett snubca poiskati nekje drugje, sicer bo nezadovoljni Otočan, ki ima še triletno pogodbo, ostal na Bernabeuu.

Zelo nejevoljen je bil Realov trener Zinedine Zidanekljub zmagi, ki jo je za konec Audijevega pokala vknjižilo njegovo moštvo v Münchnu. Kritike na svoj račun je "kraljevi klub" vsaj malce omilil s sicer ne preveč prepričljivo zmago nad Fenerbahčejem in Miho Zajcem, hat-trick je prispeval francoski napadalec Karim Benzema, a je zbrane španske medije v bavarski prestolnici bolj kot zmaga zanimala situacija problematičnega Garetha Bala.

Valižan, ki naj bi mu po zaslugi aktualnih delodajalcev v zadnjem hipu propadel donosen prestop v Jiangsu Suning, naj bi pred odhodom ekipe v München dejal, da so ga zadnji dnevi pogajanj preveč pretresli, zato je v dogovoru s trenerjem Zidanom in klubskimi veljaki ostal v Madridu. Vse lepo in prav, če ga ne bi španski mediji (domnevno) ujeli med partijo golfa, medtem ko je Real preboleval nedavni poraz s Tottenhamom ...

'Vsi imamo svoje zadolžitve'

"Baleovo igranje golfa? Ne vem ... Tu sem z mojimi igralci. O tem ne morem komentirati. Upam, da je treniral. Mi smo tu in razmišljamo o ekipi,"je uvodoma na Allianz Areni dejal Zidane in ob ponavljajočih se vprašanjih postajal vedno bolj nejevoljen. Kaj bo storil, če bo izvedel, da je namesto treninga v klubskem centru Bale igral golf, se je glasilo naslednje vprašanje.

"Bomo videli, ko se vrnemo. Nikomur ne bom preprečil česarkoli, vsi imamo svoje zadolžitve. Ne vpletam se v njegovo zasebno življenje. Tam je ostal, da bi treniral, to je storil," je nadaljeval Zidane in po novem vprašanju, če se mu zdi Baleovo igranje golfa izkaz nespoštovanja, jezno sklenil: "Ne boste me postavili v položaj, v katerem si ne želim biti ... Lahko vprašate, a več od tega ne bom odgovoril."