Zidane: Atalanta? Dobro se zavedamo, s kom bomo imeli opravka

"Zavedamo se, s kom bomo imeli opravka. Že v lanski sezoni je Atalanta jasno pokazala, da gre za izvrstno moštvo, čigar igra ima rep in glavo. V izločilnih bojih Lige prvakov ni slabih nasprotnikov. Vsi, ki bodo igrali proti nam, bodo še dodatno motivirani. Do prve tekme sredi februarja imamo dovolj časa za kakovostno pripravo, vmes pa nas čaka še veliko zahtevnih domačih preizkušenj," se je na žreb parov osmine finala odzval trener madridskih belih, ki obenem napoveduje zelo zanimiv razplet tudi na preostalih tekmah.

"Ko pogledate vse pare, vidite, da so to izjemna moštva z bogato zgodovino in tradicijo. Nikomur se ne bo lahko prebiti v naslednjo fazo tekmovanja. Zelo pomembne bodo že prve tekme, ki bodo dale določene odgovore, kdo je v drugo polovico sezone vstopil bolje pripravljen. Mi se še vedno ubadamo s poškodbami določenih igralcev, za katere pa verjamem, da se bodo kmalu vrnili in do tistih najpomembnejših tekem dvignili raven svoje pripravljenosti," je še pristavil 48-letni Zidane.