Zidane: Atletico ne dela napak, toda prvenstvo je zelo dolgo

Leto 2020 se je v španskem prvenstvu zaključilo po željah madridskega Atletica. Ekipa slovenskega reprezentanta Jana Oblaka je doma tesno ugnala bližnjega soseda Getafe (1:0), prvi zasledovalec rdeče-belih, mestni tekmec Real Madrid, pa je nepričakovano remiziral na gostovanju v Elcheju (1:1).

Atletico Madrid je po odigrani zadnji tekmi letošnjega leta sam na vrhu lestvice španskega prvenstva z dvema točkama prednosti pred Real Madridom, madridski rdeče-beli pa imajo tudi dve tekmi manj od sosedov. V sredo so na bližnjesosedskem obračunu ugnali Getafe (1:0), edini gol na tekmi in že sedmega na domači zelenici od skupno osmih po letošnjem prihodu v klub pa je dosegel Luis Suarez. Domači tabor je pozno zvečer razveselil še razplet dvoboja v Elcheju, kjer je Real Madrid uspel le remizirati (1:1). "Občutki niso dobri. Imeli smo priložnosti, s katerimi bi lahko 'ubili' tekmo, a to je tako, ko so nam dali gol, so se pomaknili nazaj in bilo je zelo težko," je za televizijo Movistar+ dejal Realov trener Zinedine Zidane, čigar ekipa na papirnato "velikih" tekmah še naprej kaže povsem drugačen obraz kot proti "manjšim" tekmecem. "Ni nam uspelo doseči drugega gola in takšen je nogomet. Če smo bili preveč samozavestni? Ne verjamem, saj se je vedelo, kaj je danes v igri. To so tri pomembne točke na težkem gostovanju, a v prvem polčasu bi morali zadeti še drugič, tako imaš nekaj zaloge. Zakaj pozne menjave? Moraš zelo jasno vedeti, kaj si želiš. Nismo bili slabi in nato smo na koncu (od 75. minute naprej, op. a.) naredili nekaj sprememb. A ni nam uspelo, menjave niso prinesle nekega napredka. Moramo nadaljevati, to sta dve izgubljeni točki, če ocenjujemo po prvem polčasu, a treba je nadaljevati,"je menil Zidane.

Francoz je tokrat tekmo od prve minute začel tudi z izkušenim brazilskim bočnim branilcem Marcelom, ki je po lepi akciji v prvem polčasu zatresel tudi prečko domačinov. A podobno kot Marco Asensio, čigar silovit strel z razdalje je privedel do vodilnega zadetka Luka Modrića, se je v nadaljevanju tekme utopil v povprečju. Atletico ne dela napak, a jih še bo

"Res je, da Atletico ne dela napak. Toda La Liga je zelo dolga, veliko je še do konca. Vse ekipe bodo izgubljale točke. Moramo ostati pri svojem, se še naprej boriti, izgubljali bomo točke, tudi zato pa je treba nadaljevati. Veliko dobrih tekem je za nami, z dobrimi rezultati, danes se je to ustavilo, a moramo nadaljevati,"je še dodal Zidane. Strateg Reala ni želel komentirati nekaterih spornih odločitev, to je namesto njega storil belgijski vratar državnih prvakov Thibaut Courtois, ki je menil, da bi morali sodniki pokazati na belo piko po padcu Karima Benzemaja. Ta je sicer v enem zadnjih napadov na tekmi zapravil veliko priložnost za zmagoviti gol. "Nisem si ogledal še enkrat, a menim, da je na meji. Včasih je sodnikom všeč dosoditi takšen prekršek. V prvem polčasu je bila ena situacija z Benzemajem, ko ni zapiskal. Če ne zapiskaš pri Benzemaju, potem ne moreš dosoditi tega. To so akcije, ki se v kazenskem prostoru dogajajo. A ne moremo misliti o sodnikih,"je pred kamero Movistar+ izjavil Courtois. Simeone: Vse od začetka grem tekmo za tekmo, živim v sedanjosti

V domačem Madridu so na stadionu Wanda Metropolitano nogometaši in privrženci Atletica proslavljali zmago ob že 500. tekmi trenerja Diega Simeoneja na rdeče-beli klopi. To je bila za Argentinca 301. zmaga, za katero je v prvem polčasu poskrbela zvezdniška okrepitev minulega prestopnega roka, Urugvajec Suarez, medtem ko je Jan Oblakv izenačenem drugem polčasu svojo mrežo vnovič ohranil nedotaknjeno. "Bilo je naporno, kot je vedno proti Getafeju,"je dejal Simeone."Prvih 30 minut smo igrali tako, kot smo si želeli, prišel je gol, priložnost (Thomasa) Lemarja, nekatere situacije pa bi lahko bolje razrešili, nato pa smo vstopili v obdobje, ko se je začelo igrati bolj tako, kot si je želel Getafe, tako pa je bilo tudi v drugem polčasu. Nismo imeli priložnosti, niti mi in niti oni, a ni nam uspevalo niti iz protinapadov, ni nam uspelo najti kombinacij, da bi se prebili iz njihovega pritiska, to pa je poskrbelo za to, da je bil rezultat do konca tekme v zraku,"je nadaljeval. "Vemo, da je izid 1:0 zelo nevaren. 500 tekem? Vedno razmišljam tekmo za tekmo in živim v sedanjosti. Ko sem sedel na letalo, da bi prišel sem, sem si vedno želel klub pripeljati do tukaj, z vsemi ljudmi, ki so bili z nami na tej poti in ki so z nami še sedaj, kot so Miguel Angel Gil, (Enrique) Cerezo, (Jose Luis) Caminero, igralci ... Z možmi, s katerimi medsebojni odnosi presegajo nogometne okvirje."

Pri željah za leto 2021 ne želi biti egoističen

Na vprašanje, če je možno, da bi pri Atleticu ostal do magične številke 1000, je Simeone vnovič dejal, da razmišlja zgolj od tekme do tekme, kar je že več let njegova prepoznavna izjava. "Od svojega prihoda sem z Miguelom in Enriquejem ob vsakem pogovoru dejal: 'Gremo tekmo za tekmo'. In ne bom se spremenil. Čutim, da je vsaka tekma zadnja, poskusili pa bomo, da bo tako ostalo vse do tedaj, ko nas bodo okoliščine privedle do slovesa od kluba,"je še povedal Simeone. "Da nam Getafe že 14 let ni zabil gola? To so takšne situacije. Atletico 14 let ni premagal Real Madrida, ne vem, koliko tekem ni premagal Barcelone, to pa je nogomet, lahko se zgodi in vedno pride dan, ko se ta dinamika spremeni. Vseh tekem se želimo lotiti s kar največjim navdušenjem, z največjo motivacijo, ki jo premoremo. Želje za 2021? Bilo bi preveč egoistično razmišljati o nogometu. Zdravje, da bi lahko objel prijatelja, se udeleževal zabav, druženj in vsega tega, kar nam v teh časih ni bilo omogočeno. Veliko zdravja vsem."

