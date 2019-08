Zidane: Bale ostaja! Načrtoval sem, da bo v začetni postavi ne glede na poškodbo Hazarda

"Gareth Bale ostaja pri Realu. Vsi v ekipi lahko pomembno prispevajo in on je del moštva. Načrtoval sem, da bo v začetni postavi proti Celti ne glede na poškodbo Edena Hazarda," je dejal Zinedine Zidane po prvi tekmi v La ligi proti Celti iz Viga, na kateri je madridski klub slavil s 3:1. Razplet predstavlja preobrat v poletni sagi med Zidanom in 30-letnim napadalcem, ki se je pred dobrim mesecem znašel med nezaželenimi igralci novega starega trenerja madridskega kluba, poroča Marca. Zidane po vrnitvi na klop Reala marca letos ni skrival, da Bale ne vidi v svojih taktičnih zamislih. "Ne gre za nič osebnega. Pride čas, ko je treba sprejeti odločitve, ker so te pač potrebne. Mi moramo sprejeti odločitve in spremeniti nekatere zadeve," je med poletnimi pripravami Reala v ZDA pred mesecem dni še dejal Francoz. Takrat je napovedal skorajšnji odhod Bala iz vrst moštva. Svetovni mediji so kmalu zatem poročali, da je Valižan z eno nogo že na Kitajskem, kjer mu je klub Jiangsu Suning ponudil triletno pogodbo s tedensko plačo milijon ameriških dolarjev, a do zaključka posla ni prišlo.