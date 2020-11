Zidane: Da je za Hazardove poškodbe kriv stres? O čem pa govorite?

Zinedine Zidanese je ob povratku v Kijev, kjer je Real Madrid leta 2018 na spektakularnem dvoboju z Liverpoolom (3:1) svojil svoj zadnji naslov v Ligi prvakov, odzval na besede zdravnika belgijske reprezentance dr. Krisa van Crombruggeja. Ta je v izjavah za Het Laatste Nieuwsdvignil veliko prahu z oceno, da je za poškodbe zvezdnika reprezentance in najdražjega nogometaša v Realovih vrstah, Edena Hazarda, krivo psihično stanje nogometaša oziroma "stres", ki izvira iz neuspešne prve sezone v Španiji.

"Ne, o čem pa govorite? Res je močan. To je vedno dokazal," je bil pred obračunom s Šahtarjem odločen Zidane."To je le še ena poškodba, škoda je zanj in za nas. A to se dogaja v številnih ekipah. To je težka situacija za Edena. Želimo si ga videti z nami. A to moramo sprejeti. V celotni karieri praktično ni bil poškodovan, nato je imel poškodbo, ki ga je dolgo časa mučila, zdaj pa je spet poškodovan. Prepričan sem, da se bo vrnil še močnejši."

Benzema se vrača

Hazarda je moral Zidane zamenjati na sobotni tekmi z Alavesom v 28. minuti, Real pa je za nameček omenjeni obračun na domačem stadionu izgubil (1:2). Po prvotnih pregledih, ki niso pokazali jasne slike o obsegu poškodbe, je v ponedeljek postalo jasno, da si je Belgijec vnovič načel stegensko mišico desne noge.

Po prvotnih ocenah v medijih bo tokrat Hazard počival vsaj tri tedne, kar je še posebej odmevno, ker bo gotovo manjkal na mestnem derbiju z Atleticom 12. decembra. Ekipa Jana Oblakapred branilci naslova vodi za šest točk, ima pa tudi tekmo manj, tako kot Barcelona, ki pa za rdeče-belimi zaostaja že za debelih devet točk. V Ligi prvakov si mora Real napredovanje v osmino finala še priigrati, saj v skupini B vodi Borussia Mönchengladbach, kljub dvema porazoma na tekmah z Realom pa si lahko napredovanje še vedno priigra tudi milanski Inter. Po presenetljivi zmagi nad Realom v prvem krogu letošnjega skupinskega dela še niso odpisani niti Ukrajinci.

Pri Realu sta odsotna tudi kapetan Sergio Ramosin Daniel Carvajal, vrača pa se napadalecKarim Benzema. Poškodba je Hazarda "presekala" ravno v trenutku, ko se je zdelo, da je po dolgem času ujel vsaj delček forme, ki ga je krasila v praktično vseh sezonah pri londonskem Chelseaju. Proti Interju je prejšnji teden tudi zadel z enajstih metrov ob zmagi z 2:0, bil pa je deležen tudi pohval Zidana in španskih medijev, potem ko se je v ekipo šele dobro vrnil zaradi okužbe z novim koronavirusom. Več tednov je v tej sezoni sicer že počival zaradi poškodbe mišice. Hazard je v minuli sezoni Primere Division odigral le 16 tekem in dosegel en gol.