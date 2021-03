Zidane: Dominirali smo, a to je nogomet

'Povsem jasno je, da smo dominirali' "Mislim, da smo si zaslužili veliko več glede na priložnosti, ki smo jih imeli. A nismo zadeli, še posebe4j v prvem polčasu, kar bi tekmo spremenilo. Dominirali smo, a to je nogomet," je po dvoboju povedal Zidane. "Imeli smo tekme, na katerih si nismo zaslužili zmage. V redu smo, pet zmag in remi ... Moramo še naprej razmišljati, da je od konca še veliko. Ne vem, če je bila to najboljša predstava (na zadnjih šestih tekmah, op. a.), a res je, da smo odigrali dobro tekmo. Izgubili smo točki, jezen sem, ker so se igralci zelo trudili. Lahko smo zadovoljni s tem, kar počnemo. Povsem jasno je, da smo dominirali."

Trener Zinedine Zidane tudi tokrat ni mogel računati na številne nogometaše, njegovo moštvo pa je v prvem polčasu dvakrat zatreslo okvir vrat Real Sociedada. Baski, ki so doma v izločilnih bojih Lige Evropa visoko izgubili z Manchester Unitedom (0:4), sredi minulega tedna pa v Manchestru pustili veliko boljši vtis (0:0), so v Madridu nato povedli v 55. minuti, ko je z glavo zadel Portu .

"Domov odhajamo z grenkim priokusom, saj smo se borili 93 minut in dali vse od sebe. Poskušali smo zdržati za zmago, a neprestano so napadali in prišli do izenačenja," pa je dejal Portu, ki je pomagal gostom do 42. točke v sezoni, s katero so na petem mestu šest točk oddaljeni od Seville, Andaluzijci pa imajo še tekmo manj.