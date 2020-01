Zidane: Prepričan sem, da bomo po koncu sezone 'loščili' kakšen pokal

Zinedine Zidane je bil poln hvale na račun svojih varovancev po mestnem derbiju proti Getafeju, ekipi, ki že nekaj časa stanuje pri vrhu prvenstvene tabele in zavzema mesta, ki v naslednji sezoni vodijo v Evropo. Tudi zato so v taboru galaktikov pričakovali zahtevno tekmo, kjer bodo morali biti maksimalno koncentrirani v obe smeri. "In smo bili. Izjemno smo bili zbrani vseh 90 minut, ko smo viseli v obrambi, pa je svoje opravil odlični Thibaut Courtois, a zato ga imamo v golu," je madridskemu AS-u razlagal Zidane, ki je bil še posebej vesel tretjega zadetka, ki so ga njegovi varovanci spletli po hitrem in učinkovitem protinapadu ter asistenci Alejandra Valverdejaza gol Luke Modrića. "V tej akciji je bilo vidno prav vse, kar si trener želi videti. Odlična reakcija v obrambi, hiter pretok žoge in nesebičnost v napadu. Vidi se, da ekipa diha kot eno, da v slačilnici vlada prava kemija. Vesel sem, da smo tako dobro začeli novo koledarsko leto," pa je novinarju Marce zaupal Francoz, ki se zaveda, da ključno obdobje sezone šele prihaja.