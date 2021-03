Zidane ima sladke skrbi: Benzema v odlični formi, nazaj tudi Ramos in Hazard

Benzema je na dveh tekmah, odkar se je vrnil v polni pogon po poškodbi, trikrat meril v polno in dokazal, da bo pred povratnim srečanjem osmine finala Lige prvakov z Atalanto še kako pomemben za četo Zinedina Zidana . Francoski strateg pa bo v torek (tekmo bomo od 20.30 dalje prenašali na Kanalu A in VOYO) lahko računal na še dva povratnika, ki sta prvi obračun z Atalanto izpustila, in sicer na Edena Hazarda ter kapetana Sergia Ramosa .

Real se je na domači tekmi v španskem prvenstvu proti Elcheju v 61. minuti znašel v zaostanku, do konca pa je izid obrnil Karim Benzema z dvema zadetkoma, zadnjega je dosegel v sodniškem dodatku. Za francoskega napadalca je bil to že 184. gol v španskem prvenstvu, s čimer je na 12. mestu večne lestvice strelcev v tem tekmovanju ujel Davida Villo .

"Ramos je zaradi svoje kvalitete in razmišljanja, ki ga prenese tudi na ostale, za nas ključen nogometaš. Veseli smo, da je nazaj. Vsi v klubu se zavedamo, koliko nam pomeni," je bil po zmagi zadovoljen klubski direktor in nekdaj odlični napadalec Emilio Butragueno .

'Hazard je lahko odločilen faktor'

57-letnik je nekaj besed namenil tudi belgijskemu krilnemu nogometašu."Hazard je lahko odločilen faktor na vsaki tekmi. Ima neverjetne sposobnosti, je eden najboljših na svoji poziciji. Imel je precej smole s poškodbami, sedaj pa upamo, da bo ostal zdrav in nam do konca pomagal slaviti na karseda veliko tekmah."

Za Real je bila to že četrta zaporedna tekma, na kateri so gol dosegli po 85. minuti. "Všeč mi je karakter, ki ga kaže ekipa, a raje bi videl, da bi prej dosegali zadetke. Rad bi, da so zaključki tekem bolj umirjeni. Veseli pa me, kakšen karakter imamo. Še vedno smo živi v dveh tekmovanjih, do konca moramo verjeti vase in rezultati bodo prišli," je bil na novinarski konferenci po tekmi optimističen Zidane.

"Zelo pomembno je, da smo nadaljevali z dobrim nizom. Še vedno ostajamo v igri za naslov v španskem prvenstvu, obenem pa smo z enim očesom že pogledovali proti Atalanti. Da nam je v teh okoliščinah uspelo slaviti, je zelo pohvalno,"je še dodal priljubljeni Zizou.