Zidane iskreno: Kdo sem jaz, da bom učil Ronalda in Modrića igrati nogomet

V nedavnem intervjuju za ESPN je veliki Zizou, kot mnogi še danes kličejo nekdanjega izjemnega nogometaša, v zadnjih treh sezonah pa zelo uspešnega trenerja madridskega Reala Zinedina Zidana , je med drugim spregovoril tudi o svojih trenerskih metodah oziroma skrivnostih, ki so mu zelo pomagale pri vodenju takšnih zvezdnikov svetovnega nogometa, kot so Cristiano Ronaldo , Marcelo , Luka Modrić , Gareth Bale ... "Jaz dejansko sem precej atipičen nogometni trener, saj za svojo največjo odliko štejem stališče, da nikdar ne bom govoril denimo Ronaldu ali pa Modriću, kako igrati nogomet. Srečen sem, da sem dobil priložnost popeljati ju na svojevrstno popotovanje v vlogi trenerja in ju usmeriti v drugačen način razmišljanja. Na koncu dneva niti ni pomembno, kdo trenira tako vrhunske igralce, saj o nogometu kot igri vedo vse; Toda vse tisto, kar jih obkroža, kot je na primer odločanje v ključnih trenutkih, a da to delaš v popolnem miru, je bilo nekaj, kar sem zahteval od svojih ključnih mož na in ob nogometni zelenici," je delček svojih trenerskih modrosti uvodoma izdal 46-letni francoski strokovnjak, ki se je po manj kot letu dni vrnil na vročo 'galaktično' klop, na kateri se želi tudi v prihodnje - pogodba mu namreč poteče po koncu sezone 2021/22 - podpisati pod nove nepozabne dosežke.

Pomagati drugemu

Da je kot že predhodno rečeno želel iz svojih najboljših posameznikov iztisniti nekaj več, je Zidane dodatno utemeljil v nadaljevanju pogovora: "Želel sem dokazati, da so Ronaldo, Modrić in ostali več od običajnih nogometašev. Iz dneva v dan sem jim dopovedoval, da ni lepšega občutka, koda da ustvariš oziroma dosežeš nekaj, kar bo ostalo z velikim črkami zapisano tudi, ko njih enkrat več ne bo na tem svetu. Kako ste prišli do tega? Odločili smo se, da bomo to storili na svoj, edinstven način. Ko vam je najtežje, se je potrebno osredotočiti na to, kako boš pomagal prijatelju, soigralcu. To smo počeli na izvrsten način in resnično sem užival v trenutkih naših največjih uspehov."



O prihodnjih izzivih na Realovi klopi je Zidane poudaril sledeče: "Da ne dolgovezim preveč, ko govorim o vsakodnevnih izzivih in vseh ostalih vzporednih dejavnikih, ki nas obkrožajo, želim poudariti, da sta visoka motivacija in spodbudna okolica tisto, kar je ključnega pomena v naših življenjih in karierah. S pozitivno naravnanostjo vseh deležnikov je mogoče prav vse."