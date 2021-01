Zidane: Izpad ni sramota in igralci mi še naprej zaupajo

V 80. minuti je izenačil Jose Solbes in izsilil podaljšek, v katerem je trener Zinedine Zidane zaigral tudi z Edenom Hazardom, Karimom Benzemajem in Tonijem Kroosom . V dodatnih 30 minutah je Alcoyano, ki v tretji ligi v skupini B zaseda četrto mesto v desetčlanskem tekmovanju, od 109. minute igral celo z nogometašem manj, ko je drugi rumeni karton prejel Ramon Lopez . Pet minut kasneje pa so domači vseeno prišli do zadetka in zmage, ko je v polno meril Juanan . Zidane je po tekmi dejal, da ima zaupanje igralcev, krivdo za poraz pa je prevzel nase. " Jaz sem trener, krivda je moja, odgovornost je moja. Igralci so se trudili, a izpadli smo. Verjamem, da mi nogometaši še naprej zaupajo, a to boste morali vprašati njih. Oni lahko odgovorijo, ali moja navodila učinkujejo ," je po tekmi dejal nekdanji svetovni prvak s francosko reprezentanco, ki pa izpada od tretjeligaša ni označil za sramoto.

"Vi novinarji lahko to imenujete, kakor želite, a zame to ni bila sramota. Fantje so se trudili, imeli obilo smole in doživeli neprijeten poraz. Resda bi morali premagati tretjeligaša, a takšne stvari se v nogometu dogajajo." Sedma sila že govori in piše o skorajda gotovem koncu sodelovanja z galaktiki. Predsednik Florentino Perez je, po pisanju madridskih časnikov, besen kot ris. "Poraz Reala vedno odpre vprašanja o trdnosti trenerskega stolčka. Zavedam se tega. Moje delo je vrniti ekipo k delu, verjeti v to, kar delamo, in gledati proti naslednjim izzivom. Če smo iz pravega testa, bomo že konec tedna pokazali drugačen obraz," vendarle gleda naprej Zidane, ki tudi ne meni, da je to njegov najbolj boleč poraz v trenerski karieri. Španski mediji ne delijo njegovega mnenja. Prepričani so, da naslednje tekme Reala ne bo vodil Zizou ...